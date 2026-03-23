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Este es el avión militar que se accidentó en Putumayo: es capaz de volar largas distancias sin reabastecerse

Este modelo se ha consolidado como una herramienta fundamental en misiones militares y humanitarias en distintos países.

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Redacción Tecnología
23 de marzo de 2026, 4:37 p. m.
Los Hércules C-130 son uno de los modelos más usados en el mundo para el transporte de tropas y material militar, y tiene capacidad para unos cien pasajeros con sus armas y munición.
Los Hércules C-130 son uno de los modelos más usados en el mundo para el transporte de tropas y material militar, y tiene capacidad para unos cien pasajeros con sus armas y munición. Foto: DW

Un lamentable hecho se registró este lunes 23 de marzo: el accidente de una aeronave militar en el sur del país. Se trata de un C-130H Hércules, un modelo ampliamente utilizado por la Fuerza Aérea Colombiana en labores de transporte y apoyo logístico.

El hecho ocurrió en cercanías de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, cuando el avión identificado con matrícula 10016 iniciaba su despegue con un numeroso grupo de uniformados a bordo, alrededor de 125 soldados.

El C-130H puede alcanzar un rango cercano a los 3.800 kilómetros. (Imagen de referencia)
El C-130H puede alcanzar un rango cercano a los 3.800 kilómetros. (Imagen de referencia) Foto: FAC

De acuerdo con los reportes preliminares, el vuelo tenía como objetivo movilizar tropas entre distintas zonas del Putumayo, pero terminó en tragedia durante la mañana este lunes festivo.

En la aeronave se transportaban más de un centenar de personas, entre ellas integrantes de al menos dos pelotones del Ejército. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial de víctimas ni han esclarecido las causas que originaron el accidente.

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¿Qué ruta cubría el avión?

La operación aérea tenía como destino final el municipio de Puerto Asís, luego de que la aeronave despegara desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá y realizara una escala en Puerto Leguízamo para embarcar a parte del personal militar.

Según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el accidente se produjo justo en el momento en que el avión iniciaba su despegue desde esta última localidad, mientras cumplía la misión de trasladar a los uniformados hacia su destino en el departamento de Putumayo.

¿Cómo era el C-130H Hércules que se estrelló?

El C-130H Hércules es una aeronave de transporte táctico de gran capacidad, concebida para trasladar personal militar, carga pesada y suministros hacia regiones de difícil acceso. Este modelo, desarrollado por la compañía estadounidense Lockheed Martin, se ha consolidado como una herramienta fundamental en misiones militares y humanitarias en distintos países.

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En cuanto a su desempeño, el avión cuenta con cuatro motores turbohélice Allison T56-A-15, que le permiten alcanzar velocidades cercanas a los 592 kilómetros por hora. Asimismo, tiene la capacidad de operar a una altitud máxima de 33.000 pies y cubrir trayectos de aproximadamente 3.800 kilómetros sin requerir reabastecimiento en pleno vuelo.

Otro de los aspectos más destacados del Hércules es su notable capacidad de carga. Esta aeronave puede transportar hasta 33.000 kilogramos, lo que representa varias toneladas de equipos o un número considerable de efectivos militares, incluso suficientes para movilizar varios pelotones en una sola operación.