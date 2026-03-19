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Avión militar latino sorprende al mundo: alcanza altas velocidades y puede transportar grandes toneladas de carga

Esta aeronave, desarrollada en América Latina, ha despertado el interés de distintas fuerzas aéreas en el mundo.

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Redacción Tecnología
19 de marzo de 2026, 11:38 a. m.
El C-390 Millennium se posiciona como alternativa al C-130 Hercules en el mundo.
El C-390 Millennium se posiciona como alternativa al C-130 Hercules en el mundo. Foto: Fotograma Youtube @Mundodeaviación / Embraer C-390 Millennium - El moderno carguero brasilero / 04:52 / Mundo de Aviación - Aeropedia

Durante años, la industria de aviones militares estuvo liderada principalmente por fabricantes de Estados Unidos y Europa. No obstante, en tiempos recientes surgió un nuevo competidor que comenzó a modificar ese panorama. Se trata de una aeronave de transporte desarrollada en América Latina que ha despertado el interés de distintas fuerzas aéreas en el mundo, logrando incluso cerrar un contrato relevante con una nación asiática.

Este avance representa un paso importante no solo para la compañía fabricante, sino también para la región, que empieza a consolidarse como un actor con mayor peso dentro del sector aeroespacial global. La creciente demanda por este tipo de aeronaves refleja un cambio en las preferencias del mercado, con alternativas modernas y eficientes.

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En este contexto, la empresa Embraer logró entregar su primer modelo C-390 Millennium a la Fuerza Aérea de Corea del Sur. La elección de esta aeronave por parte del país asiático generó atención en la industria, ya que compitió directamente con propuestas de fabricantes tradicionales.

El modelo C-390 Millennium fue concebido para desempeñar múltiples funciones, tanto en operaciones militares como en misiones humanitarias. Se trata de un avión de transporte de tamaño mediano, impulsado por dos motores a reacción, diseñado para adaptarse a distintos entornos y condiciones operativas.

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Una de sus principales ventajas es su capacidad de carga, que puede alcanzar hasta 26 toneladas. Esta característica le permite movilizar desde vehículos militares hasta grandes volúmenes de suministros, convirtiéndolo en una herramienta clave para operaciones logísticas de gran escala.

Además, su configuración interna ofrece flexibilidad para transportar hasta 80 soldados o adecuarse para misiones médicas con 74 camillas. Su rampa trasera facilita las operaciones en pistas no preparadas, lo que resulta fundamental en contextos de emergencia o en zonas de difícil acceso.

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Adicional a su función principal de transporte, la aeronave puede configurarse para realizar distintas operaciones, como reabastecimiento en vuelo, control de incendios y apoyo en misiones humanitarias. Esta capacidad de adaptación ha sido clave para captar el interés de varios países que buscan soluciones versátiles para diferentes tipos de escenarios.

En cuanto a su desempeño, el modelo C-390 Millennium puede alcanzar velocidades cercanas a los 980 kilómetros por hora y operar a una altitud de hasta 11.000 metros. Su diseño incorpora tecnología moderna, como el sistema de control fly-by-wire, que optimiza la eficiencia y mejora la maniobrabilidad durante las operaciones.

Este avión militar estaría atrayendo a fuerzas aéreas de todo el mundo.
Este avión militar estaría atrayendo a fuerzas aéreas de todo el mundo. Foto: Fotograma Youtube @Mundodeaviación / Embraer C-390 Millennium - El moderno carguero brasilero / 00:53 / Mundo de Aviación - Aeropedia

Hasta ahora, el programa suma más de 15.500 horas de vuelo, con niveles de disponibilidad que rondan el 93% y una efectividad en misiones cercana al 99%. Estas cifras han fortalecido la confianza tanto de los actuales operadores como de posibles compradores interesados en esta aeronave.

Estos acuerdos no solo implican una operación comercial de gran magnitud, sino que también abre las puertas a la compañía en un mercado estratégico. La preferencia por este modelo también refleja una transformación en el sector, históricamente dominado por aviones como el C-130 Hercules. Las nuevas tecnologías y mejoras en eficiencia operativa han permitido que alternativas más recientes ganen terreno.