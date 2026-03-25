Megaavión de última generación: es capaz de absorber las señales de radar y hacerse prácticamente “invisible” en combate

El presidente Donald Trump anunció un acuerdo para vender el F-35, el avión de combate “más avanzado” de Estados Unidos, a Arabia Saudita, a pesar de la preocupación de que China pudiera acceder a la prestigiosa tecnología estadounidense que incorpora. La venta al país de Oriente Medio, cuyo principal socio comercial es China, fue reafirmada el martes durante la visita del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, a Washington.

¿Desde cuándo existe el F-35?

Hace casi veinte años, el primer caza de ataque F-35 Lightning salió de la línea de montaje en Fort Worth, Texas, aclamado como un gran avance tecnológico y lamentado como un pozo sin fondo para el gasto militar.

Se han fabricado más de 1.200 de estos aviones furtivos. Foto: DW

Desde entonces, se han fabricado más de 1.200 de estos aviones furtivos, lo que sustenta, según Lockheed Martin, casi 300.000 empleos vinculados a su cadena de suministro en 49 estados y Puerto Rico. Los aviones se han entregado a la Fuerza Aérea, la Armada y la Infantería de Marina de EE. UU.

¿Dónde ha sido usado?

Este caza es muy codiciado. Los marines utilizaron el F-35 para realizar ataques contra objetivos enemigos en Afganistán, mientras que los F-35 italianos formaron parte de la respuesta de la OTAN en septiembre ante la presencia de aeronaves rusas en el espacio aéreo estonio.

Llegada de un caza F-35 Lightning II a instalaciones militares de Bélgica. Foto: DW

Sin embargo, este avión de morro corto y doble deriva ha sido criticado desde su concepción, en parte porque fue diseñado para satisfacer las distintas necesidades de las tres ramas militares. Por ejemplo, la Armada los lanza desde portaaviones, mientras que la versión de la Infantería de Marina puede despegar y aterrizar como un helicóptero.

¿Cuánto cuesta?

Se trata del programa de gasto más caro de la historia del Pentágono: cada avión costaba hasta 77 millones de dólares en 2023, según el Servicio de Investigación del Congreso, y ha sufrido notoriamente sobrecostes y retrasos. Mientras tanto, China podría tener información de inteligencia, aunque de hace varios años, sobre estos aviones.

El Consejo de Ciencia de la Defensa, que asesora al Pentágono, publicó un informe en 2013 en el que alegaba que ciberataques chinos accedieron a datos de docenas de programas del Pentágono, incluido el caza de ataque conjunto.

¿Por qué se dice que el F-35 es “el más avanzado”?

El F-35, el avión de combate estadounidense más avanzado, es “ampliamente reconocido como el mejor y más avanzado avión de combate de Estados Unidos”, según Bradley Bowman, director sénior del Centro sobre Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

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Bowman señaló que los sistemas militares estadounidenses se actualizan y mejoran constantemente, contrarrestando cualquier posible robo de secretos ocurrido años atrás. “Por eso ya existen 19 naciones aliadas y por esos países como Arabia Saudita lo desean”, afirmó Bowman. Si el avión estuviera tan comprometido por un robo a los chinos, los saudíes no lo querrían.

¿Qué tecnologías distinguen al F-35?

Propuesto por primera vez en la década de 1990, el F-35 estaba destinado a reemplazar varios cazas obsoletos, incluido el F-16, el avión de combate principal de la Fuerza Aérea. El avión fue diseñado para permitir a los pilotos alternar fácilmente entre misiones de bombardeo y combate aéreo en la misma misión. Descrito como un caza de quinta generación, sus tecnologías incluyen recubrimientos furtivos, así como radares y sensores avanzados, según el Servicio de Investigación del Congreso.

El gobierno estadounidense ya presentó al F-47, que podría suceder al F-35 como caza de nueva generación Foto: DW

“Lo que hace al F-35 particularmente formidable es la mayor dificultad que tienen nuestros adversarios para detectarlo”, dijo Bowman. “Así que si no puedes verlo, no puedes destruirlo”. Bowman añadió que el avión también cuenta con sensores avanzados para detectar mejor a los enemigos, así como con capacidades de comunicación en red para comunicarse con aviones aliados y fuerzas terrestres durante el combate.

¿Ha sido un éxito el programa del F-35?

Se suponía que cada avión sería relativamente barato de construir, y cada variante se fabricaría en la misma línea de montaje. Pero mientras el primer F-35 se preparaba para su vuelo inaugural en 2006, el costo del programa había aumentado considerablemente. Según un informe de septiembre de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), una estimación del Departamento de Defensa indicaba que el mantenimiento, la operación y la modernización de los 2470 aviones previstos durante un ciclo de vida de 77 años superarían los 2 billones de dólares.

Despliegue de aviones caza F-35 junto con otros modelos de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Corea del Sur Foto: DW

El informe también reveló que Lockheed entregó 110 aeronaves el año pasado, todas con un retraso promedio de 238 días, en comparación con los 61 días de 2023. Mientras tanto, existía preocupación por la operatividad. En 2023, la tasa de operatividad de la aeronave era de aproximadamente el 55 %, muy por debajo de los objetivos del programa, según la GAO. Parte del problema radicaba en las demoras en la instalación de centros de mantenimiento, la insuficiencia de equipos y los problemas de suministro.

Dan Grazier, investigador principal y director del Programa de Reforma de la Seguridad Nacional del Centro Stimson, afirmó que el programa F-35 ha sido, en definitiva, un fracaso. Señaló el revestimiento furtivo de la aeronave para evadir la detección por radar, que según él requiere mucho mantenimiento, mientras que un sistema de cámaras para proporcionar conocimiento de la situación también ha tenido problemas.

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¿Qué dicen los fabricantes del F-35?

“No importa la capacidad de combate transformadora que tenga una aeronave si no se puede confiar en ella”, dijo. El F-35 fue diseñado para reemplazar varios aviones antiguos a la vez, explicó Grazier, señalando que “hace muchas cosas bien, pero no destaca en nada. Además, cuesta una fortuna”, añadió. “Así que se paga una fortuna por una aeronave que, en muchos casos, es menos capaz que sus predecesoras”.

Lockheed Martin rechazó estas críticas. “El F-35 es la piedra angular del campo de batalla para 20 naciones aliadas, permitiendo la paz a través de la fuerza”, afirmó la compañía en un comunicado. “Ha demostrado su eficacia en combate y ofrece la tecnología y las capacidades más avanzadas. Con más de un millón de horas de vuelo y más de 1255 aeronaves en servicio, el F-35 es un elemento indispensable para la seguridad global”.

*Con información de DW.