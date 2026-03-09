Riesgos de seguridad

La medida de Google en su popular navegador para proteger los dispositivos Android de ciberataques

Esta opción podría proteger a los usuarios contra ciberataques online, aplicaciones dañinas u otro tipo de riesgos de robo de datos.

Redacción Tecnología
9 de marzo de 2026, 1:02 p. m.
Encontraron al actor que estaría detrás del mayor ciberataque con extensiones de navegador.
Encontraron al actor que estaría detrás del mayor ciberataque con extensiones de navegador. Foto: Getty Images

Google está planeando incluir una opción para deshabilitar la API WebGPU en Chrome para dispositivos Android, cuando se active el modo de protección avanzada, de cara a limitar posibles riesgos de seguridad asociados a esta API, que ya ha sido explotada para ejecutar código remoto.

WebGPU es una API para navegadores web que, reemplazando a WebGL, proporciona acceso directo a la unidad de procesamiento gráfico (GPU) del dispositivo. Con ella, los desarrolladores pueden utilizar la GPU del sistema para realizar cálculos de alto rendimiento o generar imágenes complejas, para que se puedan renderizar en el navegador.

Una combinación de factores tecnológicos, sociales y económicos hace que sea más sencillo cometer ciberataques.
Una combinación de factores tecnológicos, sociales y económicos hace que sea más sencillo cometer ciberataques. Foto: Getty Images

Sin embargo, Google pretende cesar el acceso a esta API WebGPU en Chrome con el modo de protección avanzada de Android 16, un modo que, con solo activarlo, habilita todas las funciones de seguridad más avanzadas del sistema operativo al mismo tiempo para proteger a los usuarios contra ciberataques online, aplicaciones dañinas u otro tipo de riesgos de robo de datos.

Concretamente, la API WebGPU está activada por defecto en Chrome 121 o versiones posteriores, y es compatible desde Android 12. Aunque se utiliza para ofrecer una mejor experiencia en el navegador con operaciones más rápidas y acceso a funciones de GPU más avanzadas, la API también se ha utilizado de forma maliciosa para la ejecución remota de código.

