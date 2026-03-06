Google va contra las aplicaciones que drenan la batería del celular: así afectarán las nuevas medidas a la Play Store

Google ha comenzado a penalizar en la Play Store a las aplicaciones que consumen demasiada batería en segundo plano, añadiendo advertencias o reduciendo su visibilidad dentro de la tienda y en las recomendaciones.

La compañía anunció en noviembre pasado que tomaría medidas contra las aplicaciones que drenan la batería del ‘smartphone’, con el objetivo de reducir estos comportamientos anómalos y favorecer a aquellas que ofrecen un consumo energético más eficiente.

Para ello, Google dio a los desarrolladores plazo hasta marzo para corregir el consumo excesivo. Una vez finalizado ese periodo, la empresa ya está aplicando medidas para limitar la presencia de las aplicaciones que gastan demasiada batería cuando no se están utilizando activamente.

Google pondrá advertencias a las apps que gastan demasiada batería. Foto: Getty Images

Entre las acciones previstas está la incorporación de advertencias con el mensaje: “Esta aplicación usa más batería de lo esperado debido a una mayor actividad en segundo plano”. Además, estas apps aparecerán con menor frecuencia en la Play Store o en las secciones de recomendaciones.

“Reconociendo que el consumo excesivo de batería es una preocupación prioritaria para los usuarios de Android, Google ha tomado medidas importantes para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones más eficientes energéticamente”, explicó la compañía en el blog de desarrolladores de Android.

Estas medidas forman parte del objetivo de Google de reducir el número de aplicaciones que superan el umbral de “bloqueo de activación excesivo” dentro de la métrica Android Vitals, que comenzó a probarse a principios del año pasado.

Google busca mejorar la eficiencia energética de las aplicaciones en Android. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esta métrica se basa en un nuevo umbral de comportamiento anómalo que determina cuándo una aplicación utiliza de forma excesiva la función de activación, que permite a la ‘app’ continuar llevando a cabo actividades en segundo plano incluso cuando el usuario ha apagado la pantalla del ‘smartphone’.

Se trata de una función útil, por ejemplo, para escuchar música o descargar archivos mientras no se utiliza el teléfono. Sin embargo, también mantiene el dispositivo activo y tiene un coste energético que, en algunos casos, puede traducirse en un alto consumo de batería sin que el usuario lo note.

*Con información de Europa Press.