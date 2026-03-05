Aplicaciones para ver fútbol gratis: si tiene alguna instalada en el celular, revise este pequeño detalle para no ser estafado

En épocas en las que el fútbol vive su mayor auge, muchos usuarios buscan alternativas para ver partidos gratis. Aunque esta práctica se ha popularizado, no siempre es la mejor decisión, ya que algunas aplicaciones pueden ocultar riesgos que no se perciben a simple vista.

El avance de la tecnología en los últimos años ha facilitado la creación de plataformas que ofrecen de manera gratuita servicios que normalmente son de pago. Sin embargo, no todas estas aplicaciones son seguras. Muchas de ellas no están disponibles en las tiendas oficiales de los sistemas operativos, como Android o iOS, lo que representa un mayor riesgo, pues no han pasado filtros de seguridad y podrían contener malware capaz de infectar el dispositivo, generar virus o ser utilizado por ciberdelincuentes para robar información.

Este tipo de aplicaciones pueden ejecutarse en segundo plano sin que el usuario lo note, capturando contraseñas, contactos, fotografías o datos bancarios. En algunos casos, los delincuentes las utilizan para acceder de forma remota al teléfono y obtener información privada con fines fraudulentos.

Las aplicaciones fuera de las tiendas oficiales no siempre pasan por procesos de verificación de seguridad. Foto: Getty Images

De acuerdo con un video publicado en sus redes sociales, la experta en ciberseguridad María Aperador explicó que, estas aplicaciones suelen ser creadas por ciberdelincuentes que buscan atraer usuarios ofreciendo opciones aparentemente accesibles. Sin embargo, detrás de ellas puede esconderse un troyano bancario conocido como Massiv.

La red wifi de su hogar podría estar en riesgo: aprenda a verificar si hay dispositivos extraños que le están robando internet

Una vez instalado en el teléfono o en el equipo, este tipo de malware puede tomar el control del dispositivo y registrar la actividad del usuario, incluyendo la información que escribe, con el objetivo de obtener datos sensibles como contraseñas, números de tarjetas, correos electrónicos y otros datos personales para cometer fraudes.

Según la profesional, los países más afectados son España e Italia, debido al alto uso de estas aplicaciones. Por ello, tomar medidas preventivas y conocer estos métodos de ataque es fundamental para evitar ser víctima de estafas.

En cuanto a las recomendaciones, en primer lugar, se debe evitar instalar aplicaciones que no provengan de las tiendas oficiales. Si una app solo se encuentra en fuentes externas, esto debe considerarse una señal de alerta para descartarla.

Descargar aplicaciones de fuentes desconocidas puede representar un riesgo significativo. Foto: Getty Images

Como segunda medida, es importante no otorgar permisos excesivos a las aplicaciones, dado que este es uno de los métodos más utilizados por los criminales para infiltrarse en los dispositivos. Ser cauteloso con cada acción realizada en el teléfono ayuda a reducir el riesgo de caer en este tipo de trampas.

Lo más recomendable es utilizar plataformas legítimas que garanticen la protección de los datos personales y la información compartida, asegurando que no caiga en manos equivocadas.