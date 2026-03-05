Tecnología

Aplicaciones para ver fútbol gratis: si tiene alguna instalada en el celular, revise este pequeño detalle para no ser estafado

Algunos usuarios recurren a alternativas ilegales o de dudosa procedencia que prometen transmisiones gratuitas de partidos, lo cual puede representar un riesgo para la seguridad en línea.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de marzo de 2026, 7:24 a. m.
Muchas personas recurren a aplicaciones no oficiales para ver fútbol gratis porque buscan evitar los costos de las plataformas de suscripción.
Muchas personas recurren a aplicaciones no oficiales para ver fútbol gratis porque buscan evitar los costos de las plataformas de suscripción. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En épocas en las que el fútbol vive su mayor auge, muchos usuarios buscan alternativas para ver partidos gratis. Aunque esta práctica se ha popularizado, no siempre es la mejor decisión, ya que algunas aplicaciones pueden ocultar riesgos que no se perciben a simple vista.

El avance de la tecnología en los últimos años ha facilitado la creación de plataformas que ofrecen de manera gratuita servicios que normalmente son de pago. Sin embargo, no todas estas aplicaciones son seguras. Muchas de ellas no están disponibles en las tiendas oficiales de los sistemas operativos, como Android o iOS, lo que representa un mayor riesgo, pues no han pasado filtros de seguridad y podrían contener malware capaz de infectar el dispositivo, generar virus o ser utilizado por ciberdelincuentes para robar información.

Este tipo de aplicaciones pueden ejecutarse en segundo plano sin que el usuario lo note, capturando contraseñas, contactos, fotografías o datos bancarios. En algunos casos, los delincuentes las utilizan para acceder de forma remota al teléfono y obtener información privada con fines fraudulentos.

Las aplicaciones fuera de las tiendas oficiales no siempre pasan por procesos de verificación de seguridad.
Las aplicaciones fuera de las tiendas oficiales no siempre pasan por procesos de verificación de seguridad. Foto: Getty Images

De acuerdo con un video publicado en sus redes sociales, la experta en ciberseguridad María Aperador explicó que, estas aplicaciones suelen ser creadas por ciberdelincuentes que buscan atraer usuarios ofreciendo opciones aparentemente accesibles. Sin embargo, detrás de ellas puede esconderse un troyano bancario conocido como Massiv.

Tecnología

Estudio revela por qué las mujeres comprenden mejor las emociones ajenas que las propias

Tecnología

Científicos de la NASA revelan el origen de un extraño sonido captado en Marte: “Es muy sorprendente”

Tecnología

Sale a la luz peligrosa estafa que vacía cuentas bancarias en segundos con una supuesta revisión de Google

Tecnología

¿Lo están grabando sin saberlo? Alertan sobre riesgos de privacidad con gafas inteligentes de Meta

Tecnología

Apple apuesta por un portátil de gama económica con inteligencia artificial: detalles, funciones y precio del MacBook Neo

Tecnología

La red wifi de su hogar podría estar en riesgo: aprenda a verificar si hay dispositivos extraños que le están robando internet

Tecnología

Adiós a la grasa pegada: el método efectivo para dejar la freidora de aire como nueva, en pocos minutos y sin esfuerzo

Tecnología

Descargar esta aplicación en el celular puede convertirlo en víctima de estafa: revise si la tiene y desinstálela de inmediato

Tecnología

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

Tecnología

Su cuenta de WhatsApp podría desactivarse por estas dos razones: siga estos pasos para evitar perderla de forma definitiva

La red wifi de su hogar podría estar en riesgo: aprenda a verificar si hay dispositivos extraños que le están robando internet

Una vez instalado en el teléfono o en el equipo, este tipo de malware puede tomar el control del dispositivo y registrar la actividad del usuario, incluyendo la información que escribe, con el objetivo de obtener datos sensibles como contraseñas, números de tarjetas, correos electrónicos y otros datos personales para cometer fraudes.

@mariaperadorcriminologia

Cuidado con usar apps para ver contenido pirata 👆 #ciberseguridad #privacidad #seguridaddigital #protegetusdatos

♬ sonido original - María Aperador

Según la profesional, los países más afectados son España e Italia, debido al alto uso de estas aplicaciones. Por ello, tomar medidas preventivas y conocer estos métodos de ataque es fundamental para evitar ser víctima de estafas.

En cuanto a las recomendaciones, en primer lugar, se debe evitar instalar aplicaciones que no provengan de las tiendas oficiales. Si una app solo se encuentra en fuentes externas, esto debe considerarse una señal de alerta para descartarla.

Para reducir el riesgo de instalar aplicaciones maliciosas, descárguelas siempre desde tiendas oficiales como Google Play o la App Store de Apple.
Descargar aplicaciones de fuentes desconocidas puede representar un riesgo significativo. Foto: Getty Images

Como segunda medida, es importante no otorgar permisos excesivos a las aplicaciones, dado que este es uno de los métodos más utilizados por los criminales para infiltrarse en los dispositivos. Ser cauteloso con cada acción realizada en el teléfono ayuda a reducir el riesgo de caer en este tipo de trampas.

Lo más recomendable es utilizar plataformas legítimas que garanticen la protección de los datos personales y la información compartida, asegurando que no caiga en manos equivocadas.

Más de Tecnología

La tormenta provocó un incremento significativo de electrones en dos capas de la atmósfera de Marte.

Un fenómeno solar extremo que sacudió Marte dejó efectos sin precedentes y puso en alerta a los científicos

Mujeres

Estudio revela por qué las mujeres comprenden mejor las emociones ajenas que las propias

Descubren que vientos de Marte son más feroces de lo pensado. (Imagen de referencia)

Científicos de la NASA revelan el origen de un extraño sonido captado en Marte: “Es muy sorprendente”

Una estafa digital es un tipo de fraude que se comete a través de internet.

Sale a la luz peligrosa estafa que vacía cuentas bancarias en segundos con una supuesta revisión de Google

Meta ha lanzado funciones en versión beta para sus gafas inteligentes Ray-Ban.

¿Lo están grabando sin saberlo? Alertan sobre riesgos de privacidad con gafas inteligentes de Meta

MacBook Neo llega con Apple Intelligence y batería de hasta 16 horas.

Apple apuesta por un portátil de gama económica con inteligencia artificial: detalles, funciones y precio del MacBook Neo

Identificar qué dispositivos extraños están conectados al wifi es importante porque permite detectar de forma temprana posibles intentos de acceso no autorizado.

La red wifi de su hogar podría estar en riesgo: aprenda a verificar si hay dispositivos extraños que le están robando internet

Manos con guantes de limpieza de goma rosa fregando y quitando la canasta sucia de la freidora de aire.

Adiós a la grasa pegada: el método efectivo para dejar la freidora de aire como nueva, en pocos minutos y sin esfuerzo

Existe la creencia de que colgar o rechazar las llamadas spam hará que cesen los intentos.

Rechazar llamadas ‘spam’ es un error potencial que las multiplica: experta reveló un eficaz truco para eliminarlas definitivamente

Noticias Destacadas