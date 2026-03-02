Descargar esta aplicación en el celular puede convertirlo en víctima de estafa: revise si la tiene y desinstálela de inmediato

Una de las funciones favoritas de los usuarios de celulares es la descarga de aplicaciones, ya sea para comunicarse, entretenerse o cumplir con tareas laborales. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad advierten que no todo lo que se instala es seguro. En muchas aplicaciones, los ciberdelincuentes pueden ocultar ataques diseñados para vulnerar la información personal.

El teléfono móvil es hoy uno de los dispositivos más utilizados en la vida cotidiana. En él se almacenan conversaciones, fotografías, datos bancarios, contraseñas y documentos de trabajo. Por esa razón, se ha convertido en uno de los principales objetivos de los delincuentes informáticos. Una de las herramientas más empleadas para atacar a los usuarios son las aplicaciones maliciosas, también conocidas como malware.

El malware es un programa diseñado para infiltrarse en un dispositivo con el fin de robar información, espiar al usuario, dañar el sistema o cometer fraudes. A diferencia de las aplicaciones legítimas, estas operan de forma oculta y sin el consentimiento informado de la persona.

Algunas funciones del celular están diseñadas para proteger los datos personales de los usuarios. Foto: Getty Images

En los últimos años se han popularizado versiones modificadas de WhatsApp, como WhatsApp Plus, que prometen funciones adicionales y mayores opciones de personalización que no están disponibles en la versión oficial. Estas características resultan atractivas para muchos usuarios que buscan una experiencia diferente. No obstante, detrás de estas ventajas aparentes pueden esconderse riesgos importantes para la seguridad y la privacidad.

La compañía Meta Platforms, propietaria de WhatsApp Messenger, ha advertido que el uso de aplicaciones no oficiales infringe sus condiciones de servicio. Según la empresa, estas versiones son desarrolladas por terceros y no cuentan con respaldo ni validación de sus prácticas de seguridad y privacidad. Como consecuencia, las cuentas que utilicen este tipo de aplicaciones pueden ser suspendidas.

Además, WhatsApp Plus no pasa por los controles de seguridad ni por las auditorías de tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Su instalación generalmente requiere descargar archivos APK desde sitios externos, lo que incrementa considerablemente el riesgo de introducir software malicioso en el dispositivo.

WhatsApp Plus ofrece varias funcionalidades que no tiene la aplicación oficial. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Uno de los mayores peligros es la exposición de la información personal. Al tratarse de una versión alterada, no existe garantía de que los mensajes estén protegidos con cifrado de extremo a extremo, como ocurre en la aplicación oficial. Esto puede traducirse en:

Acceso no autorizado a conversaciones privadas.

Robo de fotos, videos y documentos compartidos.

Exposición de datos personales y contactos.

Uso indebido de la información con fines de fraude o suplantación de identidad.

Por ello, los expertos recomiendan evitar la instalación de aplicaciones no oficiales y eliminar cualquier versión modificada que ya esté en el dispositivo. Un simple malware puede convertirse en la puerta de entrada perfecta para el espionaje digital y poner en riesgo tanto la privacidad como la información financiera del usuario.