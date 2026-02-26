Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

Con el avance de las tecnologías y la creciente sofisticación de los ciberdelincuentes, nadie está exento de ser víctima de estafas o fraudes a través de canales digitales como aplicaciones de mensajería, redes sociales, correo electrónico e incluso llamadas telefónicas. Esta situación ha generado mayor preocupación entre los expertos, debido a que los criminales perfeccionan sus tácticas hasta hacerlas cada vez más difíciles de detectar.

Precisamente, el estudio de estas modalidades ha permitido emitir alertas para que las personas estén más atentas. Además, este tipo de delitos tiende a expandirse con facilidad a diferentes regiones del mundo, dejando millones de víctimas y fortaleciendo las redes de crimen en línea.

Por esta razón, los especialistas en seguridad digital recomiendan no responder mensajes o llamadas de números desconocidos, evitar hacer clic en enlaces sospechosos y abstenerse de compartir información confidencial que pueda ser utilizada con fines delictivos. Sin embargo, los riesgos no se limitan al entorno digital, pues dispositivos como los cajeros automáticos también se han convertido en blanco de ataques.

Cajero automatico Foto: Getty Images

Uno de los métodos más comunes es el skimming, que consiste en la instalación de un dispositivo ilegal en la ranura del cajero para copiar la información de la tarjeta bancaria. Con esta técnica, los delincuentes pueden clonar la tarjeta y posteriormente realizar retiros de dinero o compras no autorizadas.

Otra modalidad es el uso de microcámaras ocultas para capturar el PIN del usuario mientras lo digitan. Estos aparatos suelen estar camuflados en marcos, teclados falsos o elementos cercanos al equipo.

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: su cuenta de Instagram podría ser hackeada en segundos con solo hacer clic

También existe la manipulación física del cajero para interceptar los datos de la tarjeta antes de que ingresen al sistema bancario. Aunque las entidades financieras mantienen altos estándares de seguridad para proteger a sus usuarios, los criminales en ocasiones aprovechan la confianza que generan estos dispositivos para atacar.

Un elemento clave para la prevención son las alertas enviadas al teléfono celular. Configurar notificaciones para recibir avisos cada vez que se realice un retiro o movimiento bancario permite al usuario monitorear sus transacciones y detectar posibles fraudes de manera oportuna, especialmente en modalidades como el cash trapping.

El cash trapping consiste en la manipulación física del dispensador de efectivo del cajero automático. Los delincuentes colocan un dispositivo dentro o sobre la ranura de salida de los billetes para bloquear su expulsión. Aunque la transacción se procesa correctamente, el usuario no recibe el dinero solicitado y puede pensar que se trata de un fallo del sistema, por lo que suele retirarse del lugar. Posteriormente, los criminales regresan para retirar el mecanismo y apropiarse del efectivo atrapado.

Son muchas las formas y técnicas que tienen los ciberdelincuentes para robar a sus víctimas. Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Este tipo de fraude es especialmente peligroso porque no requiere el robo de la tarjeta ni el conocimiento de las claves bancarias; los estafadores solo necesitan acceder previamente al cajero para instalar el dispositivo.

Ante un caso de fraude, se recomienda contactar de inmediato a la entidad financiera y a las líneas de emergencia para reportar el incidente y solicitar el bloqueo de la tarjeta. También es importante revisar los últimos movimientos para identificar transacciones sospechosas.

Ya no más llamadas ‘spam’ en su celular: esto es lo que debe decir de ahora en adelante para que no lo vuelvan a contactar

Si el fraude está relacionado con cash trapping, lo ideal es no abandonar el cajero hasta que lleguen las autoridades y puedan verificar lo ocurrido.

De acuerdo con datos de datacredito.com.co, es fundamental notificar el fraude de manera inmediata y no dejar pasar el tiempo, ya que se deben recopilar las pruebas necesarias para que las entidades de control puedan iniciar la investigación correspondiente. Estas pruebas pueden incluir la revisión de las cámaras de seguridad del cajero automático, los comprobantes de las transacciones, el historial transaccional del cliente o cualquier otro elemento que permita esclarecer el caso.