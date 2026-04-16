Cuando retire dinero de un cajero automático, evite caer en esta trampa ‘mortal’ porque podría ser víctima de fraude y estafa

Retirar dinero en un cajero automático continúa siendo una práctica habitual para millones de personas. A pesar del crecimiento de las transacciones digitales y las facilidades que ofrecen las aplicaciones móviles, el uso de efectivo sigue vigente, especialmente entre quienes lo consideran más cómodo para sus gastos diarios.

Estafas en gasolineras: si va a retirar dinero, preste atención al cajero automático para evitar robos bancarios

Sin embargo, esta operación, que parece sencilla, puede implicar diversos riesgos si no se toman medidas de seguridad. Situaciones como robos o fraudes electrónicos aún representan una amenaza constante, lo que mantiene en alerta tanto a los usuarios como a las entidades financieras encargadas de proteger estos servicios.

En este contexto, varios países han intensificado los controles, siendo España uno de los que ha emitido advertencias recientes. La Agencia Tributaria puso especial atención en los movimientos de dinero en efectivo, ya que considera que los retiros en cajeros pueden ser utilizados como vía para el fraude incluso ante el aumento de los pagos electrónicos.

Las entidades financieras han incorporado tecnologías avanzadas para proteger las operaciones, pero estas medidas no son suficientes por sí solas. Foto: Getty Images

Por ejemplo, las entidades bancarias suelen establecer límites en las tarjetas como una medida de protección para sus clientes. Esta restricción busca reducir posibles pérdidas en caso de robo o extravío, por lo que los montos de retiro no suelen superar ciertas cantidades predefinidas.

No obstante, estos topes pueden ajustarse fácilmente si el usuario lo solicita a través de los canales oficiales del banco. De esta manera, si una persona necesita retirar una suma mayor, puede comunicarse con su entidad para ampliar el límite sin mayores inconvenientes y así realizar la operación de forma segura.

Los delincuentes emplean diversas técnicas para robar los cajeros automáticos. Foto: Getty Images

Aunque este tipo de movimientos pueda parecer habitual, podría llamar la atención de las entidades bancarias, que detectan operaciones inusuales en las cuentas ante el aumento de la inseguridad.

Protegerse de un fraude bancario al retirar dinero es posible si se actúa con atención y cautela. Muchas estafas pueden evitarse si se presta atención incluso a los detalles más mínimos, ya que cualquier irregularidad puede ser una señal de que los delincuentes se encuentran interesados en robarle su dinero.

Digitar así la clave de su tarjeta en el cajero automático podría terminar en fraude: el gesto que lo cambia todo

Además, es clave estar atento al entorno. Si se perciben personas sospechosas en el cajero o en sus alrededores, lo más recomendable es no usarlo y optar por otro. Los expertos insisten en que la seguridad comienza antes de cualquier operación.