Al momento de retirar dinero en el cajero automático, hacer esto en el instante lo salvaría de caer en una peligrosa estafa

Retirar dinero de un cajero automático es una actividad cotidiana para millones de ciudadanos. Aunque muchas operaciones financieras se han digitalizado y hoy es posible realizar transferencias rápidas y sencillas desde el celular, todavía hay personas que prefieren el uso de efectivo por considerarlo más práctico.

No obstante, lo que parece una operación simple y rutinaria puede implicar riesgos importantes si no se toman ciertas precauciones. Desde robos hasta fraudes electrónicos, los peligros asociados al uso de cajeros automáticos siguen siendo una preocupación tanto para los usuarios como para las entidades bancarias.

Uno de los riesgos más frecuentes es el asalto físico. Los delincuentes suelen aprovechar momentos de distracción o zonas con poca vigilancia, especialmente durante la noche o la madrugada. En algunos casos, observan a la víctima mientras retira el dinero y la abordan segundos después, cuando el efectivo ya está en su poder.

Existen estafas tecnológicas, como el skimming, que consisten en instalar dispositivos ilegales para copiar la información de las tarjeta. Foto: Getty Images

A este peligro se suma el fraude mediante dispositivos electrónicos, como el skimming. Esta técnica consiste en instalar aparatos ilegales en la ranura del cajero para copiar la información de la tarjeta, junto con microcámaras o teclados falsos que permiten obtener el PIN. Con estos datos, los criminales pueden clonar tarjetas y vaciar cuentas sin que el usuario lo note de inmediato.

Abrir esta notificación que llega a su celular es un error mortal que podría convertirlo en víctima de un fraude millonario

Protegerse de un fraude bancario al retirar dinero es posible si se actúa con atención y cautela. Muchas estafas pueden evitarse si se presta atención incluso a los detalles más mínimos, ya que cualquier irregularidad puede ser una señal de que el sistema ha sido manipulado por delincuentes.

Algunos estafadores fingen ofrecer ayuda, alteran el funcionamiento normal del cajero o realizan intercambios de tarjetas para desocupar cuentas bancarias en cuestión de segundos. En este contexto, expertos citados por elEconomista recomiendan informar de inmediato a las autoridades o a la entidad bancaria ante cualquier anomalía detectada, con el fin de que se tomen medidas oportunas y se evite que más personas resulten afectadas.

Retirar dinero en cajeros automáticos sigue siendo una práctica común, a pesar del avance de las transacciones digitales. Foto: 123 Rf

Además, no se debe continuar con ninguna transacción si se percibe que algo no funciona correctamente. Aunque en algunos casos puede tratarse de fallas técnicas del cajero automático, en otros podría ser una señal de manipulación del sistema. En ambas situaciones, lo más prudente es cancelar la operación y comunicarse con el banco correspondiente para proteger el dinero.

En un contexto donde los métodos de fraude evolucionan constantemente, mantenerse alerta y adoptar medidas básicas de protección es la mejor defensa para evitar ser víctima de delitos.