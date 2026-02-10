Tecnología

Al momento de retirar dinero en el cajero automático, hacer esto en el instante lo salvaría de caer en una peligrosa estafa

Aunque retirar dinero parece una acción rápida y rutinaria, puede implicar peligros importantes si no se toman precauciones adecuadas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
10 de febrero de 2026, 8:48 a. m.
Protegerse al retirar dinero en el cajero automático es una responsabilidad que forma parte de la seguridad personal.
Protegerse al retirar dinero en el cajero automático es una responsabilidad que forma parte de la seguridad personal. Foto: Getty Images

Retirar dinero de un cajero automático es una actividad cotidiana para millones de ciudadanos. Aunque muchas operaciones financieras se han digitalizado y hoy es posible realizar transferencias rápidas y sencillas desde el celular, todavía hay personas que prefieren el uso de efectivo por considerarlo más práctico.

No obstante, lo que parece una operación simple y rutinaria puede implicar riesgos importantes si no se toman ciertas precauciones. Desde robos hasta fraudes electrónicos, los peligros asociados al uso de cajeros automáticos siguen siendo una preocupación tanto para los usuarios como para las entidades bancarias.

Uno de los riesgos más frecuentes es el asalto físico. Los delincuentes suelen aprovechar momentos de distracción o zonas con poca vigilancia, especialmente durante la noche o la madrugada. En algunos casos, observan a la víctima mientras retira el dinero y la abordan segundos después, cuando el efectivo ya está en su poder.

La clave de la tarjeta bancaria puede ser fácilmente descifrada por criminales.
Existen estafas tecnológicas, como el skimming, que consisten en instalar dispositivos ilegales para copiar la información de las tarjeta. Foto: Getty Images

A este peligro se suma el fraude mediante dispositivos electrónicos, como el skimming. Esta técnica consiste en instalar aparatos ilegales en la ranura del cajero para copiar la información de la tarjeta, junto con microcámaras o teclados falsos que permiten obtener el PIN. Con estos datos, los criminales pueden clonar tarjetas y vaciar cuentas sin que el usuario lo note de inmediato.

Tecnología

Prepárese para mirar al cielo: 2026 traerá los fenómenos astronómicos más esperados del año

Tecnología

Expertos de la NASA identifican componente clave en un asteroide que podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de la vida

Tecnología

Ante una señal wifi lenta y con interferencias, evite hacer este truco ‘popular’ porque podría empeorar el problema de conexión

Tecnología

Elon Musk indicó el acontecimiento que cambiaría la economía global: solo importará el “vataje y el tonelaje, no los dólares”

Tecnología

La suma de dinero que es ‘prohibido’ sacar de los cajeros automáticos; podría ser multado

Tecnología

Meteorólogo Max Henríquez comentó a SEMANA lo que le espera al clima en Colombia: “El segundo semestre podría ser crítico”

Tecnología

Plataforma de mensajería toma medida para proteger a los menores: así funcionará

Tecnología

Si al retirar dinero el cajero automático presenta estas señales, no inserte la tarjeta porque podría sufrir una millonaria estafa

Tecnología

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Tecnología

Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares porque sus cuentas pueden ser fácilmente despojadas

Abrir esta notificación que llega a su celular es un error mortal que podría convertirlo en víctima de un fraude millonario

Protegerse de un fraude bancario al retirar dinero es posible si se actúa con atención y cautela. Muchas estafas pueden evitarse si se presta atención incluso a los detalles más mínimos, ya que cualquier irregularidad puede ser una señal de que el sistema ha sido manipulado por delincuentes.

Algunos estafadores fingen ofrecer ayuda, alteran el funcionamiento normal del cajero o realizan intercambios de tarjetas para desocupar cuentas bancarias en cuestión de segundos. En este contexto, expertos citados por elEconomista recomiendan informar de inmediato a las autoridades o a la entidad bancaria ante cualquier anomalía detectada, con el fin de que se tomen medidas oportunas y se evite que más personas resulten afectadas.

La creación de los cajeros electrónicos ha permitido hacer transferencias en línea de una entidad a otra en mínimo tiempo.
Retirar dinero en cajeros automáticos sigue siendo una práctica común, a pesar del avance de las transacciones digitales. Foto: 123 Rf

Además, no se debe continuar con ninguna transacción si se percibe que algo no funciona correctamente. Aunque en algunos casos puede tratarse de fallas técnicas del cajero automático, en otros podría ser una señal de manipulación del sistema. En ambas situaciones, lo más prudente es cancelar la operación y comunicarse con el banco correspondiente para proteger el dinero.

En un contexto donde los métodos de fraude evolucionan constantemente, mantenerse alerta y adoptar medidas básicas de protección es la mejor defensa para evitar ser víctima de delitos.

Más de Tecnología

Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026.

Prepárese para mirar al cielo: 2026 traerá los fenómenos astronómicos más esperados del año

Protegerse al retirar dinero en el cajero automático es una responsabilidad individual que forma parte de la seguridad personal y financiera.

Al momento de retirar dinero en el cajero automático, hacer esto en el instante lo salvaría de caer en una peligrosa estafa

El asteroide Bennu es considerado un objeto primitivo que ha permanecido prácticamente inalterado desde la formación del sistema solar.

Expertos de la NASA identifican componente clave en un asteroide que podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de la vida

Los routers actuales son más inteligentes y operan en bandas más amplias.

Ante una señal wifi lenta y con interferencias, evite hacer este truco ‘popular’ porque podría empeorar el problema de conexión

Según el empresario, la riqueza se medirá por vataje y tonelaje.

Elon Musk indicó el acontecimiento que cambiaría la economía global: solo importará el “vataje y el tonelaje, no los dólares”

Portar mucho dinero en efectivo puede salir caro si no se declara

La suma de dinero que es ‘prohibido’ sacar de los cajeros automáticos; podría ser multado

El segundo semestre de 2026 se perfila como crítico, aunque aún es pronto para confirmarlo con certeza.

Meteorólogo Max Henríquez comentó a SEMANA lo que le espera al clima en Colombia: “El segundo semestre podría ser crítico”

La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas.

Plataforma de mensajería toma medida para proteger a los menores: así funcionará

La probabilidad de impacto lunar aumentó del 3,8 % al 4,3 % tras el análisis más reciente de la NASA.

No hay que alarmarse, pero los astrónomos siguen estudiando el fenómeno: todo preparado para fuerte choque

Las llamadas eran grabadas con el fin de usarlas para alimentar la Inteligencia Artificial de datos

Advierten sobre los riesgos para la seguridad digital con el avance de la IA

Noticias Destacadas