La suma de dinero que es ‘prohibido’ sacar de los cajeros automáticos; podría ser multado

Las reglas que todos deben conocer antes de sacar grandes sumas.

Redacción Tecnología
9 de febrero de 2026, 8:21 p. m.
Evite problemas legales: así funciona la declaración de grandes montos
Evite problemas legales: así funciona la declaración de grandes montos Foto: Getty Images

En Colombia, llevar efectivo en el bolsillo no es ilegal, pero hay reglas que todos deben conocer.

De acuerdo con el grupo jurídico Robledo Vargas Abogados: “En Colombia, no es ilegal portar grandes sumas de dinero en efectivo, pero hay regulaciones sobre la cantidad de dinero que una persona puede trasladar sin declarar, especialmente en situaciones donde se sospeche de actividades ilícitas, como el lavado de dinero”.

No reportar el origen y destino del dinero puede traer confiscaciones y problemas legales.
La UIAF exige declarar cualquier monto que supere los 10.000 dólares para evitar sanciones. Foto: Getty Images

El tema se vuelve más delicado cuando se trata de cruzar fronteras. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y otras entidades establecen que cualquier suma que supere los 10.000 dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda, debe ser declarada ante la autoridad aduanera.

Esto implica explicar de dónde proviene el dinero y cuál será su destino. No cumplir con esta obligación puede llevar a la confiscación del dinero e incluso a sanciones penales en casos graves.

Elon Musk indicó el acontecimiento que cambiaría la economía global: solo importará el "vataje y el tonelaje, no los dólares"

Meteorólogo Max Henríquez comentó a SEMANA lo que le espera al clima en Colombia: "El segundo semestre podría ser crítico"

Plataforma de mensajería toma medida para proteger a los menores: así funcionará

No hay que alarmarse, pero los astrónomos siguen estudiando el fenómeno: todo preparado para fuerte choque

Advierten sobre los riesgos para la seguridad digital con el avance de la IA

Nasa enviará una de las últimas misiones a la EEI la astronauta que se despide de su hija por ocho meses

La ciencia pone un límite: nueva alerta revela hasta cuándo la Tierra seguirá siendo habitable

Si al retirar dinero el cajero automático presenta estas señales, no inserte la tarjeta porque podría sufrir una millonaria estafa

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Nunca escriba el PIN de su tarjeta débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas podrían correr grave peligro

Declarar es clave: cómo actúan las autoridades

El Banco de la República aclara que: “Los viajeros que entren o salgan del país con divisas o moneda legal colombiana en efectivo por un monto superior a diez mil dólares estadounidenses (10.000 dólares), o su equivalente en otras monedas, deben declarar ante la autoridad aduanera tales operaciones en el formulario que esta establezca. La obligación de declarar se efectuará por grupo familiar de viajeros cuando el monto total supere el límite señalado”.

La Dian es la encargada de controlar estas operaciones en aeropuertos y pasos fronterizos. Sus funcionarios pueden revisar maletas, solicitar documentos y confirmar que el dinero haya sido reportado correctamente.

EE.UU.
La Dian supervisa que viajeros informen correctamente el dinero que transportan. Foto: Getty Images

Cuando alguien omite esta declaración y es sorprendido, las sanciones pueden variar: desde la confiscación parcial o total del efectivo hasta multas económicas equivalentes entre el 20% y el 100% de lo que no fue declarado, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Portar mucho dinero en efectivo puede salir caro si no se declara

