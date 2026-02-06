Si al retirar dinero el cajero automático presenta estas señales, no inserte la tarjeta porque podría sufrir una millonaria estafa

Cuidarse y ser prevenido es una de las principales recomendaciones de los expertos para evitar que las cuentas bancarias sean vulneradas por criminales que solo buscan apropiarse del dinero de las personas. Hoy en día, ser víctima de una estafa es más fácil de lo que muchos creen: en un abrir y cerrar de ojos, los datos más importantes pueden ser robados, muchas veces sin que la víctima se dé cuenta, y cuando lo hace, ya puede ser demasiado tarde.

Esta situación suele incrementarse durante fechas clave, como los días de pago mensual o quincenal. Los delincuentes conocen bien estos momentos, ya que saben que las cuentas bancarias suelen tener más dinero disponible, lo que los convierte en el escenario ideal para actuar mediante técnicas de fraude cada vez más sofisticadas.

Uno de los mayores riesgos es sufrir un ataque a través del celular o del computador, dispositivos que acompañan el día a día de muchos usuarios, pero que también pueden convertirse en la puerta de entrada para el robo de información sensible, como contraseñas y números de tarjetas. Durante una transacción, un enlace malicioso o una aplicación infectada puede infiltrarse de forma sigilosa y pasar completamente desapercibida.

Los ciberdelincuentes buscan la forma de robar a los usuarios mientras retiran dinero. Foto: Getty Images

Nunca inserte su tarjeta en un cajero automático dañado o fuera de servicio

De acuerdo con expertos y entidades bancarias, son diversas las técnicas de engaño que emplean los ciberdelincuentes para vaciar una cuenta en cuestión de segundos. En la mayoría de los casos, solo necesitan tener acceso al PIN y a los datos de la tarjeta para lograrlo.

Una de las modalidades de fraude más comunes es el ofrecimiento de ayuda por parte de terceros. Esta práctica busca retener o intercambiar la tarjeta y obtener la clave secreta, y se presenta con mayor frecuencia en cajeros automáticos y puntos de atención bancaria. Los estafadores suelen aprovechar el descuido, la urgencia o la falta de experiencia de las personas.

Generalmente, el fraude ocurre cuando un usuario presenta un inconveniente al realizar una transacción, como el bloqueo de la tarjeta o un error del cajero. En ese momento, un tercero se acerca de manera aparentemente amable y ofrece ayuda, haciéndose pasar por un empleado del banco, un asesor o simplemente alguien solidario. Sin embargo, su verdadero objetivo es acceder a la tarjeta y obtener la clave secreta.

De ahí surge una recomendación clave: no intente realizar retiros ni inserte su tarjeta en un cajero que esté fuera de servicio. En estas situaciones, la persona suele notar que algo no funciona correctamente y, si alguien se acerca a “ayudar”, el estafador aprovecha la confusión para engañar a la víctima. Mientras esta intenta resolver el problema, el delincuente observa cómo digita la clave, la induce a repetirla o incluso se queda con la tarjeta. Con esa información, el fraude se concreta en cuestión de minutos.

Los cajeros automáticos pueden ser alterados por ciberdelincuentes astutos. Foto: Getty Images

¿Cómo operan los estafadores?

Se aprovechan de fallas técnicas reales o simuladas.

Observan de cerca cuando la víctima digita su clave.

Solicitan la tarjeta con excusas como “revisarla” o “desbloquearla”.

Generan confianza aparentando conocimiento del sistema bancario.

Ante cualquier situación sospechosa, lo más recomendable es desconfiar y comunicarse directamente con la entidad bancaria. Solo el personal autorizado está capacitado para ayudar de forma segura y evitar que un inconveniente termine en una estafa.