Tecnología

Si al retirar dinero el cajero automático presenta estas señales, no inserte la tarjeta porque podría sufrir una millonaria estafa

Los delincuentes son tan astutos que aprovechan incluso el más mínimo descuido para observar los PIN de las tarjetas bancarias.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
6 de febrero de 2026, 12:15 p. m.
Los usuarios no deben recibir ayuda de extraños si tienen problemas al retirar en el cajero automático.
Los usuarios no deben recibir ayuda de extraños si tienen problemas al retirar en el cajero automático. Foto: Getty Images

Cuidarse y ser prevenido es una de las principales recomendaciones de los expertos para evitar que las cuentas bancarias sean vulneradas por criminales que solo buscan apropiarse del dinero de las personas. Hoy en día, ser víctima de una estafa es más fácil de lo que muchos creen: en un abrir y cerrar de ojos, los datos más importantes pueden ser robados, muchas veces sin que la víctima se dé cuenta, y cuando lo hace, ya puede ser demasiado tarde.

Esta situación suele incrementarse durante fechas clave, como los días de pago mensual o quincenal. Los delincuentes conocen bien estos momentos, ya que saben que las cuentas bancarias suelen tener más dinero disponible, lo que los convierte en el escenario ideal para actuar mediante técnicas de fraude cada vez más sofisticadas.

Uno de los mayores riesgos es sufrir un ataque a través del celular o del computador, dispositivos que acompañan el día a día de muchos usuarios, pero que también pueden convertirse en la puerta de entrada para el robo de información sensible, como contraseñas y números de tarjetas. Durante una transacción, un enlace malicioso o una aplicación infectada puede infiltrarse de forma sigilosa y pasar completamente desapercibida.

Los ciberdelincuentes buscan la forma de robar a los usuarios mientras retiran dinero.
Los ciberdelincuentes buscan la forma de robar a los usuarios mientras retiran dinero. Foto: Getty Images

Nunca inserte su tarjeta en un cajero automático dañado o fuera de servicio

De acuerdo con expertos y entidades bancarias, son diversas las técnicas de engaño que emplean los ciberdelincuentes para vaciar una cuenta en cuestión de segundos. En la mayoría de los casos, solo necesitan tener acceso al PIN y a los datos de la tarjeta para lograrlo.

Tecnología

Si quiere evitar la proliferación de bacterias en su microondas, esta es la mejor forma de limpiarlo y conservarlo en buen estado

Tecnología

¿La carga inalámbrica arruina por completo la batería del celular? Esta es la verdad sobre este método cada vez más popular

Tecnología

Por primera vez, astronautas de la NASA podrán llevar teléfonos móviles al espacio durante el histórico regreso del hombre a la Luna

Tecnología

“El dinero no puede comprar la felicidad”: publicó Elon Musk, el hombre más rico del mundo

Tecnología

La forma de optimizar el internet wifi de su hogar para que funcione mejor: la clave no está en las paredes ni en los dispositivos

Tecnología

Nasa confirmó el extraño fenómeno “bola de fuego” que se vio en el cielo: “No fue parte de ninguna lluvia de meteoritos”

Tecnología

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Tecnología

Nunca inserte su tarjeta bancaria para retirar dinero si ve esto en el cajero automático

Tecnología

Hay un botón en el cajero automático que puede protegerlo de fraudes: así puede usarlo

Tecnología

Al momento de retirar dinero en un cajero automático, evite cometer este inofensivo error para que no secuestren sus cuentas

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Una de las modalidades de fraude más comunes es el ofrecimiento de ayuda por parte de terceros. Esta práctica busca retener o intercambiar la tarjeta y obtener la clave secreta, y se presenta con mayor frecuencia en cajeros automáticos y puntos de atención bancaria. Los estafadores suelen aprovechar el descuido, la urgencia o la falta de experiencia de las personas.

Generalmente, el fraude ocurre cuando un usuario presenta un inconveniente al realizar una transacción, como el bloqueo de la tarjeta o un error del cajero. En ese momento, un tercero se acerca de manera aparentemente amable y ofrece ayuda, haciéndose pasar por un empleado del banco, un asesor o simplemente alguien solidario. Sin embargo, su verdadero objetivo es acceder a la tarjeta y obtener la clave secreta.

De ahí surge una recomendación clave: no intente realizar retiros ni inserte su tarjeta en un cajero que esté fuera de servicio. En estas situaciones, la persona suele notar que algo no funciona correctamente y, si alguien se acerca a “ayudar”, el estafador aprovecha la confusión para engañar a la víctima. Mientras esta intenta resolver el problema, el delincuente observa cómo digita la clave, la induce a repetirla o incluso se queda con la tarjeta. Con esa información, el fraude se concreta en cuestión de minutos.

Los cajeros automáticos pueden ser alterados por ciberdelincuentes astutos.
Los cajeros automáticos pueden ser alterados por ciberdelincuentes astutos. Foto: Getty Images

¿Cómo operan los estafadores?

  • Se aprovechan de fallas técnicas reales o simuladas.
  • Observan de cerca cuando la víctima digita su clave.
  • Solicitan la tarjeta con excusas como “revisarla” o “desbloquearla”.
  • Generan confianza aparentando conocimiento del sistema bancario.

Ante cualquier situación sospechosa, lo más recomendable es desconfiar y comunicarse directamente con la entidad bancaria. Solo el personal autorizado está capacitado para ayudar de forma segura y evitar que un inconveniente termine en una estafa.

Más de Tecnología

Microondas

Si quiere evitar la proliferación de bacterias en su microondas, esta es la mejor forma de limpiarlo y conservarlo en buen estado

El uso intensivo del celular puede hacer que la batería se agote más rápido de lo esperado, especialmente cuando no hay una toma de corriente disponible.

¿La carga inalámbrica arruina por completo la batería del celular? Esta es la verdad sobre este método cada vez más popular

La decisión implicó revisar procesos de certificación muy antiguos y validar hardware moderno en un tiempo récord.

Por primera vez, astronautas de la NASA podrán llevar teléfonos móviles al espacio durante el histórico regreso del hombre a la Luna

Los usuarios no deben recibir ayuda de extraños si tienen problemas al retirar en el cajero automático.

Si al retirar dinero el cajero automático presenta estas señales, no inserte la tarjeta porque podría sufrir una millonaria estafa

Desde la red social que compró en 2022, Musk compartió una reflexión personal.

“El dinero no puede comprar la felicidad”: publicó Elon Musk, el hombre más rico del mundo

La convivencia entre dispositivos antiguos y equipos modernos puede afectar el desempeño del internet en el hogar.

La forma de optimizar el internet wifi de su hogar para que funcione mejor: la clave no está en las paredes ni en los dispositivos

La noche se iluminó por segundos con una estela intensa que llamó la atención en varios puntos del estado.

Nasa confirmó el extraño fenómeno “bola de fuego” que se vio en el cielo: “No fue parte de ninguna lluvia de meteoritos”

Desde febrero, los usuarios en Venezuela pueden contratar Starlink con una reducción del 50 % en su plan residencial.

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Las estafas telefónicas se detectan cuando quienes llaman solicitan datos confidenciales.

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

La Luna podría ser escenario de un espectáculo visible desde la Tierra si se concreta un impacto cósmico.

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Noticias Destacadas