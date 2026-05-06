Nunca imprima el recibo del cajero automático al finalizar un retiro: la oscura razón por la que expertos aconsejan evitarlo

Muchos usuarios tienen la costumbre de imprimir el recibo al finalizar un retiro en el cajero automático. Sin embargo, esta práctica no es recomendada por expertos, y la razón es clara: incluso esos pequeños papeles pueden convertirse en una fuente de información valiosa para los ciberdelincuentes.

Los códigos que debe marcar para saber si su celular fue hackeado y están interceptando sus llamadas

Los delitos informáticos, cometidos por personas que aprovechan la tecnología para estafar y robar, se han incrementado en los últimos años. Basta con un descuido, como hacer clic en un enlace sospechoso o manejar mal cierta información, para convertirse en víctima. Por eso, prestar atención a los detalles puede marcar la diferencia.

Al finalizar una transacción en un cajero, suele aparecer la opción de imprimir un recibo. No obstante, entidades financieras citadas por El Economista advierten que es mejor evitarlo, ya que este documento puede contener datos sensibles, como el saldo o información parcial de la cuenta, que podrían ser utilizados con fines fraudulentos si caen en manos equivocadas.

Los ciberdelincuentes buscan la forma de robar a los usuarios mientras retiran dinero. Foto: Getty Images

En lugar de imprimir el comprobante, los bancos recomiendan consultar la información directamente en la pantalla del cajero o a través de la aplicación móvil. Si aun así se decide imprimirlo, lo más prudente es guardarlo de forma segura y destruirlo antes de desecharlo.

También se han reportado casos en los que estafadores utilizan recibos encontrados para hacerse pasar por empleados bancarios y así obtener más datos de los clientes. Por ello, es fundamental no compartir información personal o financiera con desconocidos bajo ninguna circunstancia.

Los cajeros automático son blanco de ataques por parte de delincuentes. Foto: Getty Images

En este contexto, consultar los movimientos bancarios desde el celular se presenta como una opción más segura y práctica. No solo permite tener un mejor control financiero, sino que también ofrece mayor comodidad. Actualmente, las aplicaciones móviles de los bancos brindan herramientas para monitorear el dinero en tiempo real, algo difícil de lograr con métodos tradicionales.

Además, estas apps están diseñadas para ser intuitivas, lo que facilita su uso sin necesidad de conocimientos técnicos. Incluso, muchas organizan los gastos por categorías, permitiendo tener una visión más clara de en qué se está utilizando el dinero.