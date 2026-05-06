Stephen Hawking y su advertencia sobre el futuro ante una inteligencia artificial sin control: “El fin de la raza humana”

Stephen Hawking fue reconocido como una de las figuras científicas más influyentes del siglo XX, no solo por sus aportes al estudio del universo, sino también por sus reflexiones sobre el futuro de la humanidad. A lo largo de su vida, combinó la investigación teórica con advertencias sobre los posibles riesgos derivados del avance tecnológico.

Más allá de la ciencia: la reflexión de Stephen Hawking que explica por qué el silencio fortalece la mente

En 2014, el científico expresó una preocupación que sigue vigente en los debates actuales sobre inteligencia artificial. Señaló que el desarrollo de una IA completamente avanzada podría representar un riesgo para la especie humana, planteando un escenario inquietante en el que las máquinas logren mejorar su propia capacidad.

Su advertencia no hacía referencia a robots con apariencia humana, sino a sistemas capaces de aprender de manera autónoma y tomar decisiones cada vez más complejas. La advertencia radica en que, sin una adecuada definición de objetivos, estas tecnologías podrían actuar de forma impredecible, generando consecuencias difíciles de controlar si llegan a evolucionar más allá de la supervisión humana.

El científico dejó esta contundente afirmación junto a un condicionante. Foto: Montaje Semana, con fotos de Getty Images

Stephen Hawking no fue ajeno a lanzar advertencias sobre los riesgos tecnológicos. En distintas ocasiones expresó su preocupación por el uso inadecuado de los avances científicos, especialmente aquellos relacionados con la IA y su posible impacto en la seguridad global.

En julio de 2015, el físico respaldó una carta abierta presentada en el congreso International Joint Conference on Artificial Intelligence, en la que se solicitaba limitar el desarrollo de armas autónomas con fines ofensivos.

En ese contexto, cualquier error o mal uso no quedaría en el ámbito digital, sino que podría traducirse en daños concretos. Foto: agencia 123rf

El documento describía estos sistemas como tecnologías capaces de identificar y atacar objetivos sin intervención humana directa, y proponía prohibir su uso más allá de un control humano significativo. Además, advertía que iniciar una carrera armamentista basada en inteligencia artificial sería una decisión peligrosa.

La preocupación no se limita a escenarios propios de la ficción, sino a las posibles consecuencias reales. Estas herramientas, al ser cada vez más accesibles y fáciles de replicar, podrían expandirse rápidamente. En ese contexto, cualquier error o mal uso no quedaría en el ámbito digital, sino que podría traducirse en daños concretos.