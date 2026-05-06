La nueva jugada de Apple: así es como busca integrar múltiples inteligencias artificiales en un solo sistema

En un entorno tecnológico definido por la acelerada evolución de la inteligencia artificial, las grandes compañías compiten por ofrecer herramientas cada vez más avanzadas, integradas y funcionales en la vida cotidiana.

Apple prepara un rediseño con inteligencia artificial para revolucionar la edición de fotos en iPhone, iPad y Mac

En este contexto, Apple explora un enfoque más abierto que le permita apoyarse en tecnologías de terceros para fortalecer su ecosistema.

El gigante tecnológico ofrecerá a los usuarios la posibilidad de elegir el servicio de inteligencia artificial (IA) que deseen utilizar para potenciar las funciones de Apple Intelligence, a través de lo que denomina “extensiones”, una novedad que llegará con iOS 27.

La compañía de Cupertino no ha logrado mantenerse al ritmo de la carrera en inteligencia artificial. Aunque introdujo capacidades avanzadas con Apple Intelligence, su evolución ha quedado rezagada frente a la competencia. Esta brecha se hace especialmente evidente en el asistente Siri, cuyas funciones están lejos de las que ofrecen servicios como Gemini o ChatGPT.

Los servicios de IA de terceros estarán disponibles mediante la App Store. Foto: Anadolu via Getty Images

Si bien Apple ha intentado suplir algunas de las limitaciones de Siri mediante la integración de ChatGPT, esto no ha sido suficiente. Por ello, la compañía se ha visto obligada a colaborar con Google en el rediseño de los modelos de IA que impulsan su asistente virtual, así como con Anthropic para fortalecer la infraestructura de Apple Intelligence.

Los nuevos avances en inteligencia artificial llegarán con iOS 27 en septiembre. Entre las principales novedades estará la posibilidad de elegir el servicio de IA que respaldará las funciones de Apple Intelligence, como la generación y edición de textos e imágenes, según fuentes cercanas citadas por Bloomberg.

Apple apuesta por “extensiones” de IA para ponerse al día frente a la competencia. Foto: Getty Images

Para ello, Apple ofrecerá acceso a distintos modelos de IA de terceros y extenderá esta estrategia también a Siri, permitiendo sustituir ChatGPT por otros chatbots. Estos servicios estarán disponibles a través de la App Store.

Este enfoque, al que Apple denomina “Extensiones”, permitirá integrar capacidades de IA generativa en aplicaciones ya instaladas en el dispositivo, como Apple Intelligence, Siri o herramientas como Image Playground.

*Con información de Europa Press