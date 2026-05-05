Multa histórica a LinkedIn: millones de dólares por procesar datos ilegalmente en la Unión Europea

La red social LinkedIn, bajo el control de Microsoft, ha sido objeto de una sanción financiera masiva por parte de los reguladores europeos debido a la gestión irregular de la privacidad de sus miembros.

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Esta acción legal subraya la creciente presión de la Unión Europea sobre las grandes empresas tecnológicas para que respeten las normativas de protección de datos vigentes desde 2018.

Multa millonaria por el uso de publicidad dirigida

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (IDPC) determinó que LinkedIn incurrió en una falta grave al procesar información personal sin una base jurídica válida para alimentar su sistema de anuncios personalizados.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda concluyó que LinkedIn usó datos sin base legal para publicidad. Foto: Getty Images

Como consecuencia, se le impuso una penalización de 335 millones de dólares, lo que representa la sexta multa más cuantiosa emitida bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) hasta la fecha. El regulador irlandés calificó estas prácticas como una violación directa a las garantías fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea.

El conflicto entre los derechos digitales y el modelo “Premium”

Más allá de la sanción por publicidad, la plataforma enfrenta críticas por su estructura de negocio, la cual supuestamente condiciona derechos legales al pago de una suscripción.

Actualmente, LinkedIn permite rastrear quién visita los perfiles de los usuarios, pero restringe la visualización de esta lista a quienes poseen una cuenta Premium.

“No está claro si este seguimiento de visitantes es legal. Lo que sí está claro es que, si estos datos se muestran como parte de una membresía Premium, también deberían ser accesibles previa solicitud de acceso, de conformidad con el artículo 15 del RGPD”, añade el comunicado de noyb.

La controversia sobre la seguridad de los datos

Uno de los puntos más polémicos radica en la justificación que ofrece la red social para denegar el acceso gratuito a estos registros.

Según denuncias presentadas ante las autoridades de protección de datos, la empresa alega motivos de privacidad para no mostrar quién visitó un perfil cuando se solicita formalmente, a pesar de que la misma información está disponible si se paga por ella.

Denuncias ante autoridades europeas cuestionan que LinkedIn oculte información salvo bajo suscripción. Foto: Getty Images

“Las personas tienen derecho a recibir sus propios datos de forma gratuita”, argumenta el abogado de Noyb, Martin Baumann.

Hacia un nuevo estándar de cumplimiento

Tras el fallo, un portavoz de LinkedIn comentó que las acusaciones de Noyb eran falsos y que era incorrecto que solo los usuarios Premium pudieran ver quienes visitaban sus perfiles.

Este caso se suma a una lista de sanciones severas en la región, donde otras plataformas como Meta y TikTok también han recibido multas estratosféricas por el manejo inadecuado de datos, evidenciando un entorno regulatorio cada vez más estricto para la economía digital.