Microsoft confirma que la última actualización de Windows 11 generó complicaciones del sistema operativo

Mantener un sistema operativo protegido suele ser la prioridad de Microsoft, pero en ocasiones, el blindaje contra amenazas externas puede interferir con herramientas esenciales del usuario.

BleepingComputer ha señalado que el parche de seguridad KB5083769, lanzado en abril de 2026, está generando incompatibilidades críticas con diversas soluciones de copia de seguridad desarrolladas por terceros.

Microsoft alerta por 8.300 millones de intentos de phishing en tres meses; QR y captcha lideran nuevas estafas digitales online

Este inconveniente no solo afecta a los usuarios de Windows 11 (en sus versiones 24H2 y 25H2), sino que se ha extendido a equipos con Windows 10 y Windows Server.

El origen del fallo

La raíz del problema se encuentra en una decisión de seguridad deliberada por parte de Microsoft. La compañía decidió incluir el archivo psmounterex.sys en su lista de controladores bloqueados.

Esta medida responde a la necesidad de mitigar la vulnerabilidad CVE-2023-43896, la cual podría permitir a un atacante ejecutar código malicioso o elevar sus privilegios dentro del sistema.

Microsoft restringió un archivo crítico para evitar una vulnerabilidad, pero generó efectos colaterales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, este controlador es una pieza fundamental para que programas de respaldo puedan montar imágenes de disco como si fueran unidades virtuales. Al quedar inhabilitado, aplicaciones populares como pueden perder importantes capacidades operativas.

Tras las críticas, Microsoft lanza Windows K2 para mejorar su sistema operativo: rendimiento, control y menos dependencia de la IA

Síntomas en el sistema y diagnóstico

Los usuarios afectados pueden notar comportamientos erráticos. Aunque es posible que las copias de seguridad completas parezcan realizarse correctamente, el error surge al intentar explorar o montar una imagen para recuperar archivos específicos.

Aunque el respaldo se completa, fallan las opciones para recuperar archivos específicos. Foto: Getty Images

Entre las señales de alerta se incluyen:

Fallos en el servicio VSS: Errores relacionados con el Servicio de Instantáneas de Volumen.

Errores relacionados con el Servicio de Instantáneas de Volumen. Desconexión en la nube: En productos de Acronis, el equipo puede figurar como desconectado en la consola de gestión.

En productos de Acronis, el equipo puede figurar como desconectado en la consola de gestión. Registros de bloqueo: Es posible confirmar si el sistema está bloqueando el controlador mediante el Visor de eventos, buscando el ID de evento 3077 en la ruta de CodeIntegrity.

A diferencia de otros incidentes técnicos, Microsoft ha desaconsejado desinstalar la actualización de seguridad, ya que esto dejaría el equipo expuesto a ataques reales. La recomendación principal es actualizar el software de copia de seguridad a su versión más reciente, esperando que los desarrolladores lancen parches que eliminen la dependencia del controlador bloqueado.