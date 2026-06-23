¿Estamos preparados para un contacto extraterrestre? Este es el protocolo para evitar el caos por ‘deepfakes’

Uno de los misterios que más interés ha generado a lo largo de la historia es el de los objetos voladores no identificados (ovnis), un fenómeno que ha llevado a científicos de todo el mundo a investigarlo y que, hasta hoy, sigue alimentando debates y especulaciones.

El meteorito que desafía a la ciencia: hallan en roca de Marte una química que desconcierta a los investigadores

Recientemente, el Pentágono de Estados Unidos desclasificó varios archivos que permanecían bajo secreto, en los que se recogen testimonios sobre distintos avistamientos. Esta publicación ha reavivado las discusiones y ha incrementado las hipótesis alrededor de estos fenómenos. Sin embargo, lo cierto es que todavía hay muchas preguntas sin respuesta definitiva.

Este contexto ha abierto incluso la posibilidad de un escenario más amplio: la eventualidad de un contacto entre la humanidad y una inteligencia extraterrestre. Ante esa pregunta inevitable —¿estamos preparados para algo así?—, la Academia Internacional de Astronáutica (IAA) actualizó recientemente su Declaración de Principios sobre la Conducta en la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, una guía elaborada por expertos para orientar cómo actuar ante un hallazgo de este tipo y así evitar las deepfakes.

El documento señala, en primer lugar, que cualquier señal que se considere candidata debe ser verificada con mucho rigor antes de llegar a conclusiones. Para ello, se recomienda recurrir a observaciones independientes y a la colaboración entre distintas instituciones científicas. Además, enfatiza que la información inicial debe gestionarse con prudencia, transparencia y responsabilidad, evitando sacar interpretaciones apresuradas.

La Academia Internacional de Astronáutica (IAA) actualizó su declaración de principios para guiar la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Foto: Getty Images

En cuanto a la comunicación, la IAA recomienda que los resultados se compartan de forma clara, honesta y oportuna. Los investigadores pueden dar a conocer sus avances, pero las instituciones deben respaldarlos y gestionar adecuadamente la relación con los medios y las redes sociales. Además, se insiste en identificar claramente las hipótesis no confirmadas y en reportar también los resultados negativos.

Si llegara a confirmarse una señal de origen extraterrestre, el anuncio debería hacerse de manera abierta y coordinada con la comunidad científica y los organismos internacionales, incluyendo todos los datos, métodos y análisis, idealmente en acceso abierto.

El documento también destaca la importancia de preservar y almacenar toda la evidencia en repositorios seguros y distribuidos, con el fin de garantizar su conservación y permitir la verificación científica. Además, enfatiza la necesidad de proteger tanto los datos como las frecuencias asociadas a posibles señales, mediante buenas prácticas y una coordinación internacional efectiva.

Se plantea la posibilidad de un eventual contacto con inteligencia extraterrestre. Foto: Getty Images

Se propone la creación de un subcomité especializado que se encargue de la etapa posterior a un eventual descubrimiento. Este grupo tendría la tarea de orientar la comunicación y de analizar las posibles implicaciones científicas, éticas y sociales.

Por último, se establece que cualquier respuesta dirigida a una posible inteligencia extraterrestre debe ser una decisión tomada de forma colectiva a nivel internacional, especialmente en el marco de Naciones Unidas, y no una acción individual de un solo país o institución.

En conjunto, estas medidas refuerzan la necesidad de mantener altos estándares éticos y legales, además de promover la cooperación, la transparencia y la responsabilidad en cada fase del proceso.