El meteorito que desafía a la ciencia: hallan en roca de Marte una química que desconcierta a los investigadores

Hay hallazgos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero forman parte de la realidad. Gracias a los avances científicos, cada vez es posible comprender mejor el universo y descubrir pistas fundamentales sobre el origen de los planetas, la evolución del sistema solar e incluso el surgimiento de la vida.

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Entre los objetos que más interés despiertan en la comunidad científica están los meteoritos. Estas rocas espaciales conservan información invaluable sobre los primeros momentos del sistema solar y los procesos que dieron forma a los cuerpos planetarios hace miles de millones de años.

En este contexto, un reciente descubrimiento ha llamado la atención de los investigadores. Según un estudio publicado en Geochemical Perspectives Letters, se identificó por primera vez un clasto con granate en el meteorito marciano NWA 8171, un hallazgo que podría aportar nuevas pistas sobre la historia geológica de Marte.

Los análisis revelaron que esta roca está compuesta por dos dominios minerales distintos y que experimentó una evolución geológica compleja, posiblemente relacionada con procesos de cristalización y alteración ocurridos en el planeta rojo. No obstante, los científicos también contemplan la posibilidad de que parte del material tenga un origen extramarciano.

La investigación plantea que uno de estos dominios pudo haberse formado o modificado mediante un evento metasomático oxidante en Marte, aunque no se descarta por completo que proceda de otro cuerpo celeste.

La relevancia del hallazgo radica en que constituye la primera evidencia de granate en un meteorito marciano. Esto podría ayudar a identificar procesos geológicos hasta ahora desconocidos en Marte, incluidos nuevos tipos de actividad magmática, fenómenos metamórficos, eventos de alteración o impactos.

Identifican por primera vez granate en un meteorito marciano. Foto: Getty Images

¿Qué son los meteoritos?

Los meteoritos son fragmentos de roca y, en algunos casos, de metal que se originan en diferentes cuerpos del sistema solar y logran alcanzar la superficie de otros mundos, principalmente la Tierra. La mayoría proviene de asteroides ubicados en el Cinturón Principal, entre Marte y Júpiter, aunque también pueden proceder de otros objetos cercanos.

Muchos pasan desapercibidos durante su caída y solo pueden identificarse mediante análisis científicos que permiten reconstruir su origen, en un proceso comparable a una investigación forense. Debido a que algunos conservan materiales prácticamente intactos desde la formación del sistema solar, se han convertido en una herramienta clave para estudiar la historia y evolución de los planetas.

Una nueva pista sobre la evolución de Marte

Comprender la diversidad mineral de Marte es fundamental para reconstruir su historia geológica. Hasta ahora, en el planeta rojo se han identificado o inferido alrededor de 200 minerales, una cifra muy inferior a los cerca de 6.000 minerales conocidos en la Tierra. Esta diferencia responde tanto a las particularidades geológicas de ambos mundos como al limitado acceso a muestras marcianas.

Con ese objetivo, los investigadores estudiaron el meteorito NWA 8171, uno de los 18 meteoritos de brecha de regolito asociados a una misma caída. El análisis permitió identificar un clasto portador de granate, convirtiéndose en la primera evidencia de una roca con este mineral hallada en Marte.

Hallan un mineral nunca antes detectado en un meteorito procedente de Marte. Foto: Getty Images

Para caracterizarla, los científicos emplearon técnicas avanzadas como microsonda electrónica, microscopía electrónica, difracción de electrones retrodispersados y espectroscopía Raman. Los resultados mostraron que el granate corresponde a andradita, una variedad rica en calcio y hierro.

Dado que la existencia de procesos metamórficos en Marte aún no ha sido demostrada de manera concluyente, los investigadores consideran que este granate pudo haberse formado a partir de magmas alcalinos. De confirmarse esta hipótesis, el hallazgo revelaría una fuente de magma o una etapa de evolución magmática marciana hasta ahora desconocida, ampliando el conocimiento sobre la compleja historia geológica del planeta rojo.