Preocupante advertencia: estas ciudades de América podrían convertirse en un desierto en los próximos 50 años

El avance del cambio climático continúa modificando el equilibrio de los ecosistemas en distintas regiones del mundo. El aumento sostenido de las temperaturas y las alteraciones en los patrones de lluvia están impulsando cambios profundos en la distribución de la vegetación, un fenómeno que, según diversas investigaciones, será especialmente evidente en varias zonas de Estados Unidos durante las próximas décadas.

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Con el objetivo de anticipar estos cambios, científicos del proyecto Open Earth Monitor Cyberinfrastructure desarrollaron un modelo basado en datos satelitales de alta resolución y técnicas de aprendizaje automático. A partir de ese análisis, elaboraron proyecciones sobre cómo evolucionarán las zonas naturales de vegetación hasta el año 2080, identificando transformaciones significativas.

Los resultados indican que amplias áreas del centro de Estados Unidos experimentarían condiciones más cálidas y secas. Como consecuencia, extensas praderas podrían ser reemplazadas gradualmente por paisajes con vegetación propia de ambientes áridos.

Se elaboraron proyecciones sobre cómo evolucionarán las zonas naturales de vegetación hasta el año 2080. Foto: Getty Images

El estudio también señala que los bosques húmedos de la costa este podrían ser sustituidos por especies vegetales más adaptadas a la escasez de agua. Asimismo, los desiertos que actualmente predominan en Arizona, Nuevo México y el sur de California tenderían a expandirse hacia estados como Texas y Colorado, reflejando el impacto que el cambio climático podría tener sobre la geografía y los ecosistemas del país.

Ciudades que podrían convertirse en desiertos en 50 años

De acuerdo con las proyecciones del proyecto Open Earth Monitor Cyberinfrastructure, varias ciudades del oeste y centro de Estados Unidos podrían experimentar una transformación climática significativa entre 2061 y 2080, al pasar a estar clasificadas dentro del bioma desértico.

Estados Unidos está en los primeros lugares de los países más visitados del mundo. Foto: Getty Images

Entre ellas se encuentran Bakersfield y Lancaster (California), Reno y Sparks (Nevada), Pueblo y Grand Junction (Colorado), Río Rancho (Nuevo México), así como Kennewick, Pasco y Richland (Washington), lo que dejaría en evidencia el avance de condiciones más cálidas y secas en estas regiones.