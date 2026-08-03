¿Para qué sirve llevar una hoja de laurel en la funda del celular? Este es el significado detrás del ritual

¿Sabía que colocar una hoja de laurel entre el celular y su funda, según el Feng Shui, simboliza la prosperidad, la protección y la atracción de energías positivas? Aunque esta práctica se ha popularizado en redes sociales, muchas personas aún desconocen su significado y las razones por las que cada vez más adoptan este ritual.

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Sin embargo, desde una perspectiva científica, no existen pruebas de que llevar una hoja de laurel en la carcasa del teléfono produzca cambios reales en la suerte, la economía o cualquier otro aspecto de la vida. Por el contrario, este tipo de costumbres puede tener un valor personal o motivacional, pero sus posibles beneficios se relacionan más con el significado que cada persona les atribuye.

De acuerdo con el sitio especializado The Fengshui Society, el Feng Shui es una disciplina enfocada en promover el equilibrio energético mediante el uso de elementos con un fuerte significado simbólico. En este contexto, llevar una hoja de laurel en la billetera, el bolsillo o la funda del celular no busca generar un efecto físico comprobable, sino representar una intención relacionada con el bienestar y la armonía.

El laurel se relaciona con cosas positivas en el hogar. Foto: Getty Images

Dentro de esta tradición, el laurel es considerado un símbolo de prosperidad, crecimiento personal y éxito. Por esa razón, muchas personas lo utilizan como un recordatorio constante de sus metas económicas, laborales o personales.

Los practicantes del Feng Shui también atribuyen al laurel un significado de protección. Según esta filosofía, algunas plantas contribuyen a equilibrar la energía de los objetos de uso cotidiano, y el celular es visto como un lugar apropiado para llevar este tipo de amuletos debido a que acompaña a las personas durante gran parte del día sin interferir con sus actividades habituales.

Las fundas para el teléfono tienen una vida útil. Foto: Getty Images

Además, quienes siguen estas prácticas destacan que el ritual debe estar acompañado de una intención clara, como atraer nuevas oportunidades, impulsar un proyecto o favorecer el desarrollo personal.

También recomiendan revisar periódicamente el estado de la hoja de laurel y sustituirla cuando se rompa, pierda su aroma o presente signos de deterioro, ya que conservarla en buenas condiciones forma parte del simbolismo del ritual.