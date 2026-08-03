Ella es Claudia Benavides Salazar, la ministra de Ciencia y Tecnología designada por Abelardo De La Espriella

Claudia Benavides Salazar fue designada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, como la próxima ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde el inicio del nuevo gobierno el 7 de agosto. Su nombramiento hace parte de la conformación del gabinete y se produjo a través del Banco Nacional de Talentos, el mecanismo creado por el mandatario para seleccionar a los integrantes de su equipo de trabajo.

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Durante la presentación oficial, se resaltó la trayectoria de Benavides en áreas como la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento. Según lo expuesto por el gobierno entrante, su experiencia fue uno de los factores determinantes para su elección, con el propósito de impulsar el desarrollo del ecosistema científico y tecnológico del país mediante una evaluación de perfiles.

Claudia es ingeniera industrial y posee una trayectoria académica enfocada en áreas como la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad. A lo largo de su carrera ha combinado la gestión administrativa con la formulación y ejecución de proyectos relacionados con la ciencia, la tecnología y el desarrollo de empresas tecnológicas.

Con más de 20 años de experiencia, ha liderado iniciativas dirigidas a fortalecer el vínculo entre la investigación y el sector productivo. Su trabajo ha estado orientado a impulsar la incubación de empresas tecnológicas, apoyar emprendimientos innovadores, promover la transferencia de conocimiento y fomentar soluciones basadas en la ciencia y la tecnología con impacto tanto económico como social.

A lo largo de su trayectoria profesional, Claudia también ha colaborado con universidades y organizaciones dedicadas al desarrollo tecnológico, participando en proyectos enfocados en fortalecer la innovación, mejorar la competitividad y promover el trabajo conjunto entre la academia, el Estado y el sector empresarial. Esta experiencia le permitió vincularse a iniciativas de alcance tanto nacional como internacional.

Claudia Benavides Salazar será la ministra de Ciencia en el nuevo Gobierno. Foto: Tomada de X

Al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá el reto de impulsar el fortalecimiento de la investigación científica, promover el desarrollo tecnológico y estimular la innovación en diferentes sectores. Asimismo, deberá fomentar alianzas entre universidades, centros de investigación, empresas y entidades públicas con el objetivo de desarrollar proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento del país.

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Con esta designación, el presidente electo continúa completando el equipo que lo acompañará desde el inicio de su mandato. La incorporación de Benavides Salazar al gabinete busca consolidar una estrategia orientada a fortalecer la investigación, el emprendimiento de base tecnológica y la innovación como pilares para el desarrollo científico, económico y social de Colombia.