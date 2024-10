La ignorancia y la soberbia se juntan

No hay que ser muy agudo para entender que en cuestión de minutos en Internet se puede revisar la historia del vino. Concretamente Wikipedia afirma: “El vino se produjo por primera vez durante el Neolítico, según los testimonios arqueológicos hallados en los montes Zagros, en la región que hoy ocupan Irak e Irán, gracias a la presencia de Vitis vinifera sylvestris y la aparición de la cerámica durante este periodo. La evidencia más antigua de la producción y consumo de vino es una vasija del año 5400 a. C… Se establece la denominada police des vins (”policía de los vinos”) que consta de una serie de códigos y prácticas comerciales establecidas en los siglos XIII y XIV que rigieron el comercio de vino dentro de la región de Burdeos, así como el uso de su puerto por las regiones vecinas. Los códigos pretendían proporcionar al vino de Burdeos una posición predominante en la región y en el mercado del vino inglés. El vino llegó a Inglaterra ya en el siglo X gracias a los vinos Normandos llevados por Guillermo el Conquistador.17 Posteriormente, en el siglo XIII se exportó vinho verde portugués a los mercados ingleses. En el siglo XIV el duque de Lancaster llevará el vino de Ribadavia (lo que actualmente es la D.O. Ribeiro) a las mesas de los principales señores ingleses. En el siglo XV se empiezan a poblar las islas Canarias con colonos europeos y el portugués Fernando de Castro cultivó la primera vid en el año 1497 (en la V imbrera) , y que posteriormente el británico John Hill plantó la primera viña en el Hierro en 1526″.

Maduro no logró ninguno de sus objetivos: no salió en la foto con las cabezas de los BRICS; no legitimó ante el mundo ni su régimen y mucho menos su fraudulenta reelección; Putin le dio un muy breve saludo y no le concedió audiencia privada; y lo más humillante es que los BRICS le cerraron a Venezuela de un tajo la puerta de entrada a formar parte de este Grupo.