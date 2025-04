Cuba: ¿un país que se autoexcluyó del comercio internacional?

Cuba aparentemente participa activamente en el comercio internacional, tanto en exportaciones como en importaciones. Según datos de 2022, el país exportó productos a 88 países e importó bienes desde 138 países, habiendo firmado acuerdos comerciales con al menos 71 de ellos. El enorme problema que enfrenta Cuba no es un ‘bloqueo’, ni mucho menos aranceles prohibitivos, sino que su actividad dentro del comercio internacional es casi inexistente: no exporta casi nada, porque no produce casi nada. En 2023, las exportaciones cubanas fueron cercanas a los 2.000 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 10.000 millones. Aparte del petróleo, cuyos principales suministradores son Rusia, México y Venezuela, los principales rubros de importación de Cuba son los alimentos y las medicinas. ¿Y quién es el principal exportador a Cuba de alimentos y medicinas? Estados Unidos. Las importaciones desde Estados Unidos a Cuba totalizaron cerca de 587 millones de dólares, representando un aumento del 45% respecto a 2023. Entonces afirmar, como lo hace recientemente un columnista de El Espectador, que “Cuba ha podido enfrentar más de 70 años de asedio, acorralamiento y mil formas de agresión por parte del mayor poder militar y económico que ha conocido la humanidad”, no deja de ser una sandez. Estados Unidos es prácticamente el principal socio comercial de Cuba. Y lo de la “atención insuperable en los centros de salud”, en un país en el que escasean cerca de la totalidad de los medicamentos y buena parte de los prestadores de salud, es otra sandez.