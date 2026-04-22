El misterioso vuelo de un avión de EE. UU. a Cuba para rescatar a un menor de edad

Un avión perteneciente al Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a cabo el pasado lunes un inusual vuelo sin escalas desde Virginia hasta Cuba, lo que de inmediato generó especulaciones en internet acerca del propósito de su desplazamiento.

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La razón se encontraba en una denuncia federal interpuesta días antes ante un tribunal en Utah: la aeronave participaba en una operación poco habitual del FBI destinada a rescatar a un menor estadounidense de 10 años, a quien la agencia consideraba presuntamente secuestrado por una madre trans y su pareja, con la posible intención de someterlo a una cirugía de afirmación de género, según consta en documentos judiciales federales.

El avión aterrizó en Cuba para lograr el rescate del menor. Imagen de referencia Foto: Getty Images

De acuerdo con un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la operación, el avión aterrizó en Cuba el lunes con el objetivo de recuperar al menor, según el NY Times.

Dos mujeres residentes en el condado de Cache, en Utah, llamadas Rose y Blue Inessa-Ethington, fueron arrestadas por el FBI y actualmente afrontan cargos federales por secuestro, de acuerdo con la documentación presentada.

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Rose, quien es una de las progenitoras biológicas del menor, mantiene la custodia compartida con la otra madre biológica, mencionada en los informes únicamente como “LB”.

Según declaraciones de sus familiares, Rose realizó su transición a mujer después del nacimiento del niño, cuenta el NY Times.

La agencia federal de investigación realizó las investigaciones previas a la operación Foto: Getty Images

Según una declaración jurada presentada por un agente especial del FBI ante un tribunal federal de Utah, las dos personas presuntamente engañaron a la madre del niño al afirmar que lo llevarían de campamento a Calgary, Canadá, el 28 de marzo de 2026.

Los investigadores afirman que el grupo nunca llegó a su destino.

En cambio, las autoridades creen que cruzaron a Canadá desde el estado de Washington, volaron de la Columbia Británica a la Ciudad de México, continuaron su viaje a Mérida y luego volaron a Cuba el 1 de abril utilizando pasaportes estadounidenses.

El niño debía ser devuelto a su madre el 3 de abril, pero no lo fue, violando el acuerdo de custodia.

El menor había sido llevado a Cuba y fue rescatado por Estados Unidos Foto: AFP

En el registro de la residencia de los sospechosos se encontraron objetos que, según los investigadores, apuntan a una planificación previa.

Entre ellos se incluían aproximadamente 10.000 dólares en efectivo, listas de tareas escritas a mano que hacían referencia a actividades como aprender español, vaciar cuentas bancarias y organizar la logística del viaje, así como notas relacionadas con la atención médica de afirmación de género para niños.