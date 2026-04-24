EE. UU. e Irán retoman el diálogo en Pakistán en busca de un acuerdo tras semanas de conflicto

Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio. Ambos países anunciaron el viernes el envío de delegaciones a Pakistán, que actuarán como mediador en un nuevo intento por destrabar el diálogo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán “con el fin de mantener conversaciones (…) con representantes de la delegación iraní”.

“Los iraníes se pusieron en contacto, tal como el presidente les pidió que hicieran, y solicitaron mantener esta conversación en persona”, dijo Leavitt en declaraciones a Fox News.

“Confiamos en que será una conversación productiva y que, con suerte, hará avanzar las cosas hacia un acuerdo”, añadió.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Asimismo, informo que el vicepresidente JD Vance, quien lideró la comitiva negociadora en la primera ronda de contactos, no viajará por el momento, precisó la portavoz.

Este nuevo acercamiento se produciría más de dos semanas después del primer intento de diálogo, que se interrumpió pocas horas después de comenzar. A pesar de ello, Estados Unidos decidió prorrogar de manera unilateral el alto el fuego de forma indefinida.

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En paralelo, la agencia iraní IRNA confirmó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, este viernes a Islamabad. El canciller también continuará una gira regional que incluirá Mascate, en Omán, y Moscú, donde sostendrá “consultas bilaterales” sobre la situación regional.

El conflicto comenzó el 28 de febrero, tras un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, y desde entonces ha dejado miles de muertos, especialmente en Irán y Líbano, donde Israel se enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá.

Abbas Araghchi, Ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Foto: Captura X @IranBaseNews

La guerra también ha golpeado la economía global. Aunque los precios del petróleo se mantienen elevados, registraron una leve caída el viernes tras conocerse el viaje de Araqchi y la posibilidad de retomar las negociaciones.

Además, el conflicto ha complicado la navegación en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde antes transitaba cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo. Actualmente, este corredor estratégico enfrenta un doble bloqueo, impuesto por Irán y Estados Unidos.

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La reapertura inmediata de Ormuz es “vital para el mundo entero”, destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Mientras impulsa la vía diplomática, Trump mantiene la presión militar en la región. El mandatario había afirmado que dispone de “todo el tiempo del mundo” para negociar la paz, en un contexto en el que un tercer portaaviones estadounidense, el George HW Bush, continúa desplegado cerca de la zona.

*Con información de AFP.