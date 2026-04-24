El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, viajará este viernes a Islamabad para mantener conversaciones sobre la guerra con Estados Unidos e Israel, según confirmó la agencia estatal IRNA.

La capital pakistaní se alista para una segunda ronda de diálogos entre Washington y Teherán, en medio de la incertidumbre sobre un eventual encuentro entre Araqchi y representantes estadounidenses.

En ese contexto, el ministro “comenzará una gira regional el viernes por la noche con visitas a Islamabad, Mascate y Moscú”, indicó IRNA.

“El objetivo de este viaje es realizar consultas bilaterales, abordar los acontecimientos actuales en la región y analizar la situación de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán”, añadió la agencia.

Abbas Araghchi, Ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Foto: Captura X @IranBaseNews

El conflicto, que está a solo cuatro días de cumplir dos meses, atraviesa un momento de estancamiento tras la ampliación del primer alto al fuego con la República Islámica el pasado martes, mientras se espera una propuesta formal que permita destrabar las negociaciones.

En este nuevo intento de diálogo, la delegación de Estados Unidos no contará con la presencia del vicepresidente J. D. Vance, como ya ocurrió en la primera ronda, que concluyó sin un acuerdo formal entre ambas partes.

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Aun así, la tensión entre ambos países parece haber disminuido tras el anuncio de estas nuevas conversaciones. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó recientemente el uso de armas nucleares en el conflicto.

“No, no la usaría”, dijo a periodistas en la Casa Blanca. “¿Por qué usaría un arma nuclear cuando, de una manera muy convencional, los hemos diezmado sin ella?”, preguntó. “Nunca se debería permitir que alguien utilice un arma nuclear”, agregó.

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AP

No obstante, Washington continúa reforzando su presencia militar en la región. El Comando Central informó que un tercer portaaviones, el USS George H. W. Bush, llegó recientemente a la zona.

Con ello, Estados Unidos consolida una de las mayores concentraciones navales en el área, junto con el USS Gerald R. Ford y el USS Abraham Lincoln. En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que solo espera la luz verde de Washington para reanudar los ataques.

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El conflicto también ha tenido un impacto directo en los mercados energéticos. Los precios del petróleo se han visto presionados al alza por las tensiones en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que, antes de la guerra, transitaba cerca del 20% del petróleo y gas que se consumen a nivel mundial.

Actualmente, el estrecho se enfrenta a un bloqueó doble por parte de Estados Unidos e Irán.

*Con información de AFP.