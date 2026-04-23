Donald Trump reveló si usaría o no un arma nuclear para atacar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este jueves atacar a Irán con un arma nuclear, en medio de la incertidumbre sobre el rumbo del conflicto en la región, que está a pocos días de cumplir dos meses desde su inicio el 28 de febrero.

“No, no la usaría”, dijo a periodistas en la Casa Blanca. “¿Por qué usaría un arma nuclear cuando, de una manera muy convencional, los hemos diezmado sin ella?”, preguntó. “Nunca se debería permitir que alguien utilice un arma nuclear”, agregó.

El conflicto se encuentra en un punto incierto, en el que no está claro cuál será el siguiente paso. Aunque las negociaciones parecen continuar, la presencia y las acciones militares estadounidenses también se mantienen.

En este contexto, más temprano, Trump ordenó a la Marina de Estados Unidos destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

“He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea… que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz”, publicó Trump.

A esta escalada se suma la llegada del portaaviones USS George H.W. Bush, que navegaba por el océano Índico dentro del área de operaciones del Mando Central de Estados Unidos. Con esto, Washington ya cuenta con tres portaaviones desplegados en Medio Oriente, en uno de los mayores movimientos militares recientes.

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Cabe recordar que, el 7 de abril, Trump lanzó una amenaza contra Irán, advirtiendo que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”. Sin embargo, pocas horas después acordó un alto el fuego que desde entonces ha prorrogado.

Asimismo, el vicepresidente JD Vance advirtió que Estados Unidos está preparado para utilizar armas no empleadas anteriormente, aunque la Casa Blanca negó que se trate de amenazas nucleares.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

El mandatario declaró que su objetivo es lograr un Irán “sin un arma nuclear con la que intente volar una de nuestras ciudades o hacer estallar todo Oriente Medio”.

Sin embargo, Irán niega que busque dotarse de armas nucleares, y el organismo de control nuclear de la Organización de las Naciones Unidas afirma que, antes del estallido de la guerra, la fabricación de una bomba atómica no era inminente.

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Ante la insistencia de la prensa sobre los tiempos de su estrategia, Trump respondió que “no me presionen. Por tipos como ustedes, estuvimos en Vietnam 18 años. En la Guerra de Corea 7 años. Yo llevo 6 semanas haciendo esto ¡Y su ejército está derrotado!”.

Estados Unidos es el único país que ha utilizado armas nucleares en combate, al arrasar las ciudades japonesas durante los Bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, causando la muerte de unas 214.000 personas.

*Con información de AFP.