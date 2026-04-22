Tensión en Ormuz: Irán incauta dos buques, tras extensión de Trump del alto el fuego

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmó este miércoles, 22 de abril, que sus fuerzas navales interceptaron dos barcos que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz y los condujeron a aguas territoriales de la república islámica.

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“La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores”, señaló el ejército ideológico en un comunicado.

“Los dos barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní”, agrega.

El sol sale tras varios petroleros fondeados en el estrecho de Ormuz en la costa de la isla de Queshm, Irán. Foto: AP

La Armada de la Guardia Revolucionaria dijeron que los buques son el ‘MSC-Francesca’, al que vincula con Israel, y el ‘Epaminodes’, antes de señalar que “pusieron en peligro la seguridad marítima al navegar sin permisos necesarios y manipular sus sistemas de navegación”.

Así, ha recalcado que estos buques “intentan salir del estrecho de Ormuz de forma secreta y sin autorización”, al tiempo que ha manifestado que estas interceptaciones “van en línea con los derechos de la noble nación iraní en el estrecho de Ormuz”, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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“Estos buques han sido trasladados a aguas territoriales de Irán para examinar su carga y documentos”, ha dicho.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria reitera que cualquier acción que altere la aplicación de las normas anunciadas por Irán para el tráfico en el estrecho de Ormuz, así como cualquier actividad contraria al paso seguro en esta vía estratégica, será supervisada constantemente”, dice el comunicado.

Donald Trump, Estrecho de Ormuz Foto: AP, Adobe

En este sentido, ha hecho hincapié en que “aquellos que lleven a cabo violaciones” de estas medidas serán objeto de acciones “legales” y “decisivas”.

“Alterar el orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz es nuestra línea roja”, apuntan en su comunicado.

Apenas unas horas antes, la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido, dependiente de la Armada británica, había indicado que dos buques habían sido objeto de disparos en las últimas horas en los alrededores del estrecho de Ormuz, incidentes que se han saldado sin víctimas pero con daños “graves” en el puente de mando de uno de ellos.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Donald Trump, afirmara que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

Esta fotografía, difundida por el Comando Central de Estados Unidos a través de su cuenta X (@CENTCOM) el 18 de abril de 2026, muestra helicópteros AH-64 Apache sobrevolando el estrecho de Ormuz durante una patrulla el 17 de abril de 2026. Foto: AFP

El propio Trump anunció el martes la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá en pie.

Con información de Europa Press*