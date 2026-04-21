Donald Trump anunció que extenderá el cese al fuego con Irán, en medio de tensiones con el régimen

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes, 21 de abril, que extenderá el cese al fuego establecido con el régimen de Irán, ad portas de que se cumpliera el plazo de dos semanas que el mandatario había establecido antes de reiniciar las hostilidades.

Las razones del mandatario se deben a que, según afirmó, “el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”, dijo.

A raíz de esto, “he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, cerró en su comunicación el presidente estadounidense.

Información en desarrollo…