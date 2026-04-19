Donald Trump vuelve a amenazar con destruir la infraestructura de Irán si fracasa diálogo y lo acusa de violar el alto al fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán con destruir "todas las centrales eléctricas y todos los puentes" si no se llega a un acuerdo en medio de las tensiones por el cierre del estrecho de Ormuz.

Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz a tres días de que expire la tregua con Estados Unidos

A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense se refirió al anuncio del nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y a los ataques contra algunos barcos en esta zona.

“Irán decidió disparar ayer en el Estrecho de Ormuz: ¡Una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos iban dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad?“, escribió el mandatario en su red social.

Frente al cierre del estrecho de Ormuz, el presidente señaló que Irán es el que pierde. “Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado, ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada", indicó.

Trump aseguró que Estados Unidos está ofreciendo “un TRATO muy justo y razonable”, por lo que espera que Irán lo acepte. “Si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡NO MÁS SR. ¡BUEN TIPO!“, escribió.

Y reiteró que “si no aceptan el TRATO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años”.

El mandatario confirmó la llegada este lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar las negociaciones de paz con Irán, que todavía no se ha pronunciado sobre una nueva ronda de conversaciones.

Cinco claves de las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán

“Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar”, anunció Trump en un mensaje publicado en su plataforma.

Trump, poco antes y en declaraciones a la cadena ABC, acusó a Irán de violar las condiciones del alto el fuego al reimponer su bloqueo del estrecho de Ormuz y avisó que alcanzará la paz con la república islámica ya sea por la vía del diálogo o de las armas.

Ahora corresponde a Irán confirmar si acude al encuentro en la capital paquistaní, escenario en las últimas horas de una masiva operación de seguridad ante la posibilidad de que se concrete este escenario.

Banderas de Estados Unidos e Irán Foto: Getty Images

Sobre ello, Trump insistió en una corta declaración a la cadena ABC que su objetivo es la paz en la región sin importar el precio: el acuerdo, aseguró, “va a ocurrir de una forma u otra, por las buenas o por las malas”.

*Con información de AFP y Europa Press