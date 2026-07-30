Delcy Rodríguez llega a la portada de la revista Time en una reveladora entrevista sobre el futuro de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a la portada de la revista Time y defendió el rumbo que ha tomado el país desde la captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos. Asegura que Venezuela vive una “nueva era política” y confirmó que mantiene canales de comunicación con la administración de Donald Trump.

En la conversación, publicada esta semana por el medio estadounidense, Rodríguez evitó fijar una fecha para nuevas elecciones presidenciales, habló de la relación con Washington, abrió la puerta a una mayor inversión extranjera en el sector petrolero y aseguró que continuará la cooperación bilateral en materia de seguridad.

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Uno de los puntos de la entrevista fue el futuro electoral del país. Consultada sobre cuándo volverán los venezolanos a las urnas, Rodríguez respondió contundentemente. “Venezuela celebrará elecciones cuando esté lista para hacerlo”, afirmó.

La dirigente argumentó que los acontecimientos ocurridos tras la captura de Maduro obligaron a replantear la política venezolana y sostuvo que aún es necesario consolidar un proceso de “coexistencia democrática” antes de convocar nuevos comicios.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

Cuando Time le preguntó qué condiciones deben cumplirse para que se celebren elecciones, respondió que ese momento llegará cuando los distintos actores políticos alcancen un entendimiento nacional. “Siento que ese momento llegará cuando todos los actores políticos del país alcancen un entendimiento”, señaló.

Rodríguez también fue interrogada sobre el futuro de la líder opositora María Corina Machado y la posibilidad de que regrese al país o participe en futuras elecciones. Aunque evitó responder directamente, aseguró que aspira a una Venezuela donde todos los ciudadanos puedan convivir políticamente y sin sanciones internacionales. “Habrá un momento político en el que la convivencia y la coexistencia pacífica serán posibles”, afirmó.

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Sin embargo, cuando se le preguntó expresamente si Machado podría ser candidata presidencial, Rodríguez volvió a esquivar una respuesta concreta y sostuvo que el debate no debe centrarse en quién participa en las elecciones. “Lo más importante no es quién participa. Lo más importante es la base que estamos construyendo para este nuevo enfoque político”, dijo.

Durante la entrevista, Rodríguez también se refirió a Nicolás Maduro, actualmente procesado en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Delcy Rodríguez habló en la entrevista sobre la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP y Truth: RealDonaldTrump

Aunque insistió en que asumió la Presidencia dentro del marco constitucional como vicepresidenta ejecutiva, evitó responder de forma directa si sigue considerando a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela.

Al ser consultada sobre cuál considera que fue el mayor error de Nicolás Maduro, sorprendió al señalar que el país debió haber mantenido una política exterior más abierta. “Debimos ser más abiertos geopolíticamente”, afirmó. “Nos estamos moviendo hacia una nueva relación con Estados Unidos y creo que las relaciones internacionales de Venezuela debieron ser más abiertas y diversificadas”.

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Rodríguez también confirmó que ha recibido mensajes de Maduro a través de sus abogados desde que fue trasladado a una prisión federal estadounidense. “Ve lo que está ocurriendo en Venezuela de forma muy positiva”, aseguró.

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el acercamiento entre Caracas y Washington después de años de confrontación diplomática. Rodríguez reveló que habló con Trump poco después de asumir el poder y destacó el tono de esas conversaciones. “Fue muy amable y muy respetuoso”, afirmó sobre el mandatario estadounidense.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

Según relató, durante uno de los contactos telefónicos, el secretario de Estado, Marco Rubio, la comunicó directamente con Trump para informarle sobre la reanudación de los vuelos comerciales entre ambos países. “Era el presidente Trump llamándome para decirme que iba a aprobar los vuelos comerciales a Venezuela”, contó.

La mandataria interina sostuvo además que la relación bilateral avanza rápidamente y que actualmente existe una amplia agenda de cooperación. Rodríguez confirmó igualmente la existencia de coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

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En materia económica, Rodríguez defendió la apertura parcial del sector energético venezolano y aseguró que varias compañías estadounidenses han regresado al país y destacó que actualmente su gobierno negocia cerca de 30 acuerdos de inversión. “Estamos negociando 30 acuerdos”, afirmó la mandataria interina.

También presentó a Venezuela como una de las mayores oportunidades energéticas del mundo debido a sus reservas petroleras. “Venezuela representa una de las oportunidades más importantes para el futuro energético mundial”, finalizó en el último apartado de la entrevista con Time.