Delcy Rodríguez sigue con la limpieza en Venezuela: destituyó a edecán de Maduro y a hija de Hugo Chávez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ejecutó este lunes una nueva ronda de cambios en su gabinete, que consolida uno de los patrones más claros de su gestión: reemplazar a militares y figuras emblemáticas del chavismo por civiles con perfiles técnicos y académicos.

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Los más notorios afectados esta vez son el mayor general Jorge Márquez Monsalve, antiguo edecán de Nicolás Maduro, y Rosinés Chávez, hija menor del fallecido presidente Hugo Chávez.

Márquez Monsalve dejó el Ministerio de Hábitat, donde fue reemplazado por la arquitecta Paola Posani, doctora en Arquitectura con experiencia en planificación urbana e infraestructura. El militar, que acumuló una notable influencia bajo Maduro como titular del Despacho de la Presidencia y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por el momento ha quedado fuera del gobierno por completo.

No es la primera vez: en marzo pasado ya había sido removido del Ministerio de Energía Eléctrica, donde fue reemplazado por el ingeniero electricista Rolando Alcalá, un técnico sin vínculos políticos.

Delcy Rodríguez asumió como encargada la Presidencia de Venezuela luego de el 3 de enero de 2026 Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro. Foto: GETTY IMAGES

Rosinés Chávez, por su parte, dejó la presidencia del Instituto Nacional de Parques (Inparques), donde fue sustituida por Nelson Rodríguez, designado simultáneamente como nuevo ministro de Ecosocialismo.

Tras su salida, fue reubicada como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, iniciativa creada para impulsar programas sociales dirigidos a la población juvenil.

Los dos casos ilustran con claridad la línea que Rodríguez ha trazado desde que asumió la presidencia encargada el 5 de enero: sustituir a militares por civiles con credenciales académicas y profesionales para asumir las direcciones de los organismos. Se trata de una transformación gradual, pero sistemática, que busca dar una imagen de tecnocracia y apertura, en línea con la narrativa de “nuevo momento político” que la mandataria ha impulsado desde el inicio de su gestión.

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Desde que tomó el poder, Rodríguez ha ordenado unos 16 cambios ministeriales. En paralelo, conformó una comisión para reestructurar el gobierno, encabezada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

En una reunión reciente con diputados de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez reveló la dimensión del aparato que se busca rediseñar: más de 30 ministerios, 150 viceministerios, más de mil institutos autónomos y corporaciones estatales, y una nómina de empleados públicos que ronda los 3,5 millones de trabajadores.

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En los cinco meses transcurridos desde la captura de Maduro, Rodríguez ha desmantelado de manera silenciosa buena parte del aparato de poder que sostenía al expresidente.

Entre los ya desplazados figuran el general Vladimir Padrino López, exministro de Defensa; el fiscal Tarek William Saab; y el empresario barranquillero Alex Saab, deportado a Miami en enero donde enfrenta cargos de lavado de dinero.