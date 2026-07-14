Advierten sobre intenciones de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en Venezuela: “Solo quieren ganar tiempo”

El senador republicano por Florida Rick Scott rechazó que los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio sirvan como argumento para aplazar la convocatoria de elecciones presidenciales y aseguró que el país necesita avanzar cuanto antes hacia un proceso electoral con garantías democráticas.

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En declaraciones al periodista Jorge Agobián, Scott respondió a las recientes afirmaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien había señalado que la emergencia nacional obliga a dejar en segundo plano cualquier discusión sobre los comicios.

“Los terremotos no son una razón para retrasar la fecha de unas elecciones, así que no hay ningún motivo para frenar este proceso”, afirmó el legislador estadounidense.

La discusión ocurre en un momento particularmente delicado para Venezuela. Los terremotos del 24 de junio dejaron más de 4.700 muertos, miles de heridos y decenas de miles de damnificados, según las cifras divulgadas por las autoridades venezolanas.

Senador Rick Scott. Foto: Getty Images

Sin embargo, mientras el gobierno de Delcy Rodríguez ha insistido en que la prioridad debe ser la reconstrucción del país, diversos sectores de la oposición y aliados internacionales consideran que la emergencia no debería alterar el cronograma político.

El senador también arremetió contra las principales figuras del chavismo que continúan en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero. “Delcy Rodríguez es parte del régimen de Maduro que reprimió al pueblo de Venezuela. Ella y Diosdado Cabello solo quieren ganar tiempo para consolidar su poder”, sostuvo.

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Las declaraciones se producen mientras continúan las tensiones entre sectores opositores y el gobierno venezolano sobre las condiciones de una eventual transición democrática.

Rick Scott y Delcy Rodríguez Foto: Getty Images

Las palabras de Scott coinciden con el anuncio de una nueva etapa de negociaciones entre representantes del chavismo y sectores de la oposición venezolana, un proceso respaldado por Estados Unidos y que tendrá entre sus principales puntos la reforma institucional, las garantías políticas y el diseño de un futuro sistema electoral.

Durante la audiencia, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, aclaró este martes ante el Congreso que Washington no se opone al regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela y reiteró que todos los venezolanos en el exilio deben poder retornar libremente al país, en una declaración que busca despejar las dudas generadas por el bloqueo a los intentos de Machado de regresar tras los terremotos del 24 de junio.

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“Todos conocemos y admiramos a María Corina. Nosotros no nos oponemos a su regreso. Ella no es una prisionera”, afirmó Kozak durante una sesión informativa ante el Congreso.