Así fue la emocionante reacción del rey Felipe VI y su familia tras la clasificación de España a la final del Mundial 2026

El rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, celebraron con euforia la clasificación de España a la final del Mundial 2026 tras el 2-0 ante Francia en las semifinales. La Casa Real compartió el video de la celebración familiar, que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La reacción del DT de España tras eliminar a Mbappé y clasificar a la final: “Los mejores del mundo”

En el video, la familia luce camisetas personalizadas con el dorsal 26 y sus nombres escritos: Felipe, Letizia, Leonor y Sofía. En cada anotación, la familia al completo celebraba con aplausos, gritos y toda clase de expresiones efusivas.

Hacia el final del partido, cuando ya era todo un hecho que España estaba en la final, las cámaras captaron el momento exacto en que los reyes abrazan a sus hijas: Felipe VI abraza a Leonor y Letizia a Sofía. Las imágenes se viralizaron de inmediato en redes sociales.

La Casa Real publicó en sus redes oficiales: “¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!”

La presencia del rey en el Mundial no se ha limitado a la semifinal. Cuando visitó a la selección española en la fase de grupos en Guadalajara, bajó al vestuario antes y después del partido, animó a los jugadores y les trasladó un mensaje de confianza: “A seguir, que tenéis mucho campeonato por delante. Tenéis calidad, tenéis ganas y tenéis nivel, todo lo que hay que tener para llegar. ¡Así que, venga, mucho ánimo y a por ello!”

Crudos titulares de la prensa de Francia por la decepción de su selección en el Mundial 2026

El lateral español Marcos Llorente reveló además el contenido más ambicioso de esa charla: Felipe VI puso sobre la mesa el objetivo de reencontrarse con la selección en la final. Con España ya clasificada, esa promesa podría cumplirse.