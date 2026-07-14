¿Trump vetó el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Washington rompe el silencio y aclara su posición

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, aclaró este martes ante el Congreso que Washington no se opone al regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela y reiteró que todos los venezolanos en el exilio deben poder retornar libremente al país, en una declaración que busca despejar las dudas generadas por el bloqueo a los intentos de Machado de regresar tras los terremotos del 24 de junio.

“Todos conocemos y admiramos a María Corina. Nosotros no nos oponemos a su regreso. Ella no es una prisionera”, afirmó Kozak durante una sesión informativa ante el Congreso.

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El funcionario agregó que la posición del Gobierno estadounidense “sigue siendo que todos los venezolanos exiliados puedan regresar libremente. Eso incluye primero y sobre todo a María Corina. Al mismo tiempo, hemos progresado en ese sentido, aunque aún no se resuelve por completo. Aún hay presos políticos, unos 400, y todos deben ser liberados. Todavía hay exiliados y aún no pueden regresar”.

Michael Kozak, funcionario del gobierno estadounidense en audiencia en la Cámara de Representantes. Foto: Congreso de Estados Unidos

Kozak también abordó el proceso electoral venezolano con una postura de equilibrio que refleja las tensiones internas en Washington sobre el ritmo de la transición. Insistió en la necesidad de avanzar hacia unas elecciones democráticas, pero descartó que deban celebrarse en medio de la emergencia humanitaria derivada de los terremotos.

“No queremos elecciones demasiado pronto, cuando no se puedan hacer porque hay que cambiar muchas cosas; pero tampoco queremos elecciones tan lejos. La gente no va a invertir a largo plazo si no hay un gobierno democrático”, señaló.

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El funcionario destacó como un avance concreto el anuncio de que la Asamblea Nacional electa en 2015 y las autoridades interinas comenzarán a trabajar el próximo 1 de agosto en los mecanismos necesarios para avanzar hacia un proceso electoral. “No queremos que esto se alargue, pero tampoco queremos hacerlo en el medio de un terremoto”, precisó.

María Corina Machado. Foto: Redes sociales María Corina Machado

La sesión informativa estuvo marcada por la presión del senador republicano Rick Scott, quien expresó su preocupación por el rumbo del proceso político venezolano y advirtió que los ciudadanos están perdiendo la confianza en la estrategia de la administración Trump. Scott señaló que el gobierno de Delcy Rodríguez parece estar “ganando tiempo” sin avanzar en compromisos concretos hacia la democracia.

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Kozak respondió que Washington no quiere precipitar unas elecciones sin garantías, pero tampoco permitir que el proceso se prolongue indefinidamente, la postura oficial estadounidense sobre los plazos del proceso venezolano.