María Corina Machado arremete contra el gobierno de Delcy Rodríguez tras terremotos en Venezuela: “Hubo incompetencia y maldad”

La líder opositora, María Corina Machado, habló para el programa N+ con Luis Carlos Vélez en Univisión y dio detalles sobre su regreso a Venezuela y la gestión del gobierno interino en plena crisis por los terremotos que azotaron al país.

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“Este es el momento más difícil de nuestras vidas, profundo y desgarrador, una gran impotencia porque es sentir que muchos de estos daños podrían haberse prevenido”, dijo María Corina Machado en una entrevista con Luis Carlos Vélez.

La líder opositora dijo sentirse orgullosa de los venezolanos que han reaccionado a la tragedia y que este valor de los ciudadanos “nos ha hecho unirnos aún más en un anhelo que es poder encontrar a cada una de las familias justas y libres donde prevalezca el bien”.

María Corina Machado (@MariaCorinaYA), líder de la oposición venezolana, comparte en una entrevista exclusiva con N+ Univision y @lcvelez su sentir sobre la tragedia que vive Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. pic.twitter.com/dncDKDEKXI — N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 7, 2026

Preguntada sobre la reacción y el trabajo de las autoridades interinas en medio de la tragedia, Machado aseguró que al principio fue una sensación de “abandono absoluto” porque hubo muchas horas críticas donde no hubo presencia de las autoridades.

“En esas horas hubo bloqueos a la expresión voluntaria y al apoyo que venía de ciudadanos y de otros países (…) Hubo también intento de esconder la realidad, de no permitir el acceso incluso de todos los medios y periodistas que han tenido acceso a Venezuela”, aseveró en el programa de Univisión.

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“Hubo infraestructura que fue construida sin cumplir normas, en terrenos no aptos, sin el refuerzo que se requería porque había corrupción, había negocio, eso tiene que saberse”, aseguró.

Sobre su entrada a Venezuela, la líder opositora aseguró que siempre sintió la necesidad de estar ahí y que su país necesita certezas, y esa “es la urgencia” por la cual debe estar ahí.

María Corina Machado Foto: Redes sociales María Corina Machado

“Pareciera que el régimen se retractó en lo que en principio se había comprometido. Mi deber es estar con los venezolanos, yo apenas tuve conocimiento de esta catástrofe, tuve la convicción de que debo estar ahí, como una madre cuando uno de sus hijos sufre”, aseguró.

“Voy a estar presente en Venezuela”, dijo María Corina Machado.

Sobre las etapas que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos y teniendo en cuenta los rumores sobre la posibilidad de que las elecciones se hagan en el 2028, María Corina Machado dice que que el centro de todo es la gente.

“El centro ha sido la gente y hoy, la gente, los venezolanos, estamos más unidos que nunca, más urgidos que nunca porque no es un tema de plata, es un tema de dignidad, de justicia”, aseveró.

La líder opositora María Corina Machado está buscando la forma de regresar a Venezuela en medio de la tragedia. Foto: AP

“Nos vamos a reencontrar, vamos a traer esperanza con justicia, con democracia. Eso solo es posible si llevamos adelante este proceso de reinstitucionalización basado en la legitimidad que da la voz del pueblo de Venezuela”, dijo.