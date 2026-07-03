María Corina Machado rompe el silencio sobre su regreso a Venezuela tras el veto de Trump

La líder opositora exiliada María Corina Machado sostuvo este viernes que su regreso a Venezuela sería un factor estabilizador tras los terremotos del 24 de junio, y aseveró que el país se encuentra ante un “Estado fallido”. Machado salió clandestina en diciembre y el lunes acusó al gobierno de Delcy Rodríguez de haber cerrado el espacio aéreo para impedirle volver.

“Después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita”, declaró este viernes en una conferencia por Zoom a corresponsales extranjeros. “Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se convirtió en un Estado fallido y que tiene una ausencia absoluta, total, de capacidades de gestionar daños”, protestó.

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Los dos terremotos de Venezuela han causado más de 2.500 muertos y 12.400 heridos, especialmente en el estado La Guaira y en Caracas. Casi 200 edificios colapsaron totalmente, según cifras oficiales.

María Corina Machado afirmó en un video publicado en X que busca regresar a Venezuela para acompañar a la ciudadanía. Foto: Redes sociales María Corina Machado

Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina de Venezuela bajo presión de Estados Unidos, que capturó al mandatario Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero en Caracas.

“Yo estoy profundamente agradecida al Gobierno de los Estados Unidos por lo que hizo a favor del inicio de una transición en Venezuela y por lo que está pasando hoy en términos del apoyo humanitario”, declaró la también premio nobel de la paz. “Estoy absolutamente convencida de que para facilitar el avance de un proceso de transición, mi presencia (en Venezuela) contribuye”, insistió Machado.

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Estados Unidos consideró recientemente que no es momento de plantear temas políticos “sensibles”, como la vuelta de Machado, en medio de la crisis desatada tras los sismos.

“Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia”, declaró a la AFP el miércoles un portavoz del Departamento de Estado.

Donald Trump, Delcy Rodríguez y María Corina Machado Foto: Getty Images

Machado salió del país a finales de 2025 gracias a una arriesgada operación militar organizada por Estados Unidos, para ir a recoger el premio Nobel a Oslo. Posteriormente, le regaló el galardón, enmarcado, al presidente Donald Trump.

Medios de comunicación estadounidenses y observadores en Washington han asegurado que la Casa Blanca ha mostrado irritación por la voluntad de Machado de querer regresar. Incluso, según el Wall Street Journal, desde el gobierno Trump se le negó la posibilidad a la opositora de contar con apoyo político para volver a su país.

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Según lo filtrado, funcionarios estadounidenses le pidieron a Machado dar media vuelta cuando se dirigía a Venezuela en un viaje que inicialmente había sido aprobado por las autoridades de EE. UU. Ante ese primer bloqueo, Machado no desistió e intentó una segunda aproximación días después, pero según reportes, fue rechazada por una aerolínea preocupada por posibles represalias del gobierno venezolano si la ayudaba a regresar.

*Con información de AFP.