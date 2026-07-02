Trump frenó el regreso de María Corina Machado a Venezuela: revelan fuerte malestar en la Casa Blanca

El Wall Street Journal reveló que funcionarios estadounidenses le pidieron a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, dar media vuelta cuando ya se dirigía a Venezuela en un viaje que había sido inicialmente aprobado por las autoridades de Estados Unidos y el mismo presidente Donald Trump.

Según el diario, que cita a una persona familiarizada con la situación, Trump “no está en contra de que ella regrese”, pero “simplemente no quiere volar todo el asunto de la noche a la mañana”. La comunicación directa entre Washington y Caracas fue la que determinó el bloqueo del viaje de la premio Nobel.

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Según fuentes diplomáticas citadas por el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, Trump habló directamente con Rodríguez durante el fin de semana y fue esa conversación la que “forzó el rechazo” al regreso de Machado, aunque le advirtió a la presidenta interina que no debía atentar contra Machado ni obstaculizar su regreso a Venezuela.

María Corina Machado intentó de convencer al gobierno de Donald Trump de aprobar su regreso. Foto: AP

Funcionarios estadounidenses le pidieron a Machado dar media vuelta cuando se dirigía a Venezuela en un viaje que inicialmente había sido aprobado por las autoridades de EE. UU. Ante ese primer bloqueo, Machado no desistió e intentó una segunda aproximación días después, pero según reportes, fue rechazada por una aerolínea preocupada por posibles represalias del gobierno venezolano si la ayudaba a regresar.

Desde Panamá, Machado publicó un video acusando directamente al régimen de impedir su retorno. “El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos”, dijo. “Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”, añadió, en referencia al contexto del terremoto que ha dejado más de 2.295 muertos y 11.267 heridos según cifras oficiales.

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La reacción interna de la administración Trump fue contundente, según filtró Axios. “Es oportunismo político y es grotesco”, dijo un alto funcionario de la administración, opinión que fue secundada por otros cuatro. “Ella quiere una foto de ella repartiendo nuestra ayuda”, dijo un segundo funcionario. “Esto tiene que ver con sus intereses”.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

Los intentos de Machado de regresar, según el mencionado medio, han cargado al Departamento de Estado con “drama innecesario adicional” y amenazan con inflamar las tensiones políticas en Venezuela en medio de los esfuerzos de ayuda asistidos por Estados Unidos. En Washington, el viaje es interpretado como una “maniobra política”, no como un gesto humanitario.

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Machado, por su parte, había buscado el respaldo de altos funcionarios. Machado ha presionado al secretario de Estado, Marco Rubio; al subsecretario de Estado, Chris Landau; a congresistas republicanos de Miami y a funcionarios de la Casa Blanca para que la ayuden a regresar. Según se conoció, incluso llegó a comprometerse ante la Casa Blanca a no hacer campaña electoral hasta que Estados Unidos lo considerara oportuno.