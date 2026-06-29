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María Corina Machado denuncia que el régimen está bloqueando su regreso a Venezuela: “Cerró el espacio aéreo”

La líder opositora aseguró que tenía pensado viajar desde Panamá a su país para apoyar en medio de la tragedia por los terremotos del24 de junio.

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Redacción Mundo
29 de junio de 2026 a las 4:39 p. m.
La líder opositora María Corina Machado está buscando la forma de regresar a Venezuela en medio de la tragedia.
La líder opositora María Corina Machado está buscando la forma de regresar a Venezuela en medio de la tragedia. Foto: AP

La líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, se volvió a pronunciar este lunes, en medio de la tragedia que atraviesa su país por cuenta de dos terremotos que se presentaron el pasado 24 de junio y que hasta el momento cobran la vida de más 1.700 personas.

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