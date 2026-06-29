María Corina Machado denuncia que el régimen está bloqueando su regreso a Venezuela: “Cerró el espacio aéreo”

La líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, se volvió a pronunciar este lunes, en medio de la tragedia que atraviesa su país por cuenta de dos terremotos que se presentaron el pasado 24 de junio y que hasta el momento cobran la vida de más 1.700 personas.
"Quiero volver a Venezuela para apoyarnos. Que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo, en el abrazo": María Corina Machado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/q0zjRjndBB— Revista Semana (@RevistaSemana) June 29, 2026
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