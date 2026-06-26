🔴 Venezuela este sábado, 27 de junio EN VIVO | Siga en directo el último reporte de víctimas y desaparecidos tras los terremotos

El doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó a Venezuela el pasado miércoles, causó una destrucción masiva, dejando un balance preliminar de casi mil fallecidos y más de 50.000 personas en paradero desconocido.

Diosdado Cabello hizo importante anuncio sobre La Guaira: “Atendemos las consecuencias de los sismos”

Mientras que en Caracas se registraron algunos colapsos de inmuebles, la zona costera de La Guaira sufrió los peores daños, con múltiples edificios altos completamente destruidos.

Ante la tragedia, el Ejecutivo ordenó la militarización y el cierre de los accesos a este estado costero, en medio de fuertes protestas ciudadanas por la inacción y la falta de equipos de salvamento gubernamentales.

Aunque los servicios de emergencia locales son insuficientes para atender la catástrofe, ya ha comenzado el arribo de equipos de rescate internacionales para apoyar en la búsqueda de supervivientes

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