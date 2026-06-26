Cómo encontrar a un familiar desaparecido tras el terremoto en Venezuela: siga este paso a paso

La emergencia provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela ha puesto nuevamente en evidencia la importancia de contar con herramientas que faciliten la búsqueda y rescate de personas durante este tipo de desastres.

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El primer sismo, de magnitud 7.2, ocurrió hacia las 6:00 p. m., hora local, con epicentro cerca de la ciudad de Morón, en el norte del país. Menos de un minuto después se registró un segundo temblor, de magnitud 7.5, que agravó la emergencia y aumentó el impacto en las zonas afectadas.

Frente a esta situación de tragedia, una de las mayores preocupaciones de quienes tienen familiares en Venezuela, pero residen en otros países, es saber si se encuentran a salvo o si resultaron afectados por el doble sismo.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos en Caracas, Venezuela. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Por eso, fue habilitado el portal desaparecidosterremotovenezuela.com, una plataforma diseñada para centralizar los reportes de personas desaparecidas. A través de este sitio, familiares y ciudadanos pueden registrar casos, consultar información y conocer las actualizaciones sobre el estado de las personas reportadas.

Según la información difundida por la plataforma, ya se han registrado más de 60.000 reportes de personas, de las cuales 51.681 continúan sin ser localizadas; otras han sido encontradas con vida. Este sitio busca concentrar la información en un solo lugar para facilitar la búsqueda de desaparecidos y mejorar la coordinación entre familiares, voluntarios y organismos de apoyo.

Este sitio busca concentrar la información en un solo lugar para facilitar la búsqueda de desaparecidos. Foto: Desaparecidosterremotovenezuela.com

¿Cómo reportar a una persona desaparecida tras el sismo en Venezuela?

Para los familiares que se encuentran en Colombia y no han logrado establecer comunicación con sus seres queridos en Venezuela, la plataforma ofrece un mecanismo sencillo para reportar una desaparición. El objetivo es que la información quede registrada y pueda actualizarse a medida que avancen las labores de búsqueda.

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Lo primero que la persona debe hacer para crear un reporte es ingresar al sitio y seleccionar la opción “Reportar”. Allí tiene que completar datos básicos como el nombre de la persona desaparecida, una fotografía reciente y el último lugar donde fue vista, información considerada indispensable para publicar el caso.

Además, quienes dispongan de más información pueden incluir la edad, la fecha desde la que no hay contacto, una descripción física, características particulares y un número de contacto o correo electrónico.

Una vez diligenciado el formulario, solo queda hacer clic en “Publicar reporte” para que el caso sea visible y pueda ser consultado por voluntarios, organizaciones y otros usuarios.