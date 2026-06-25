Cómo activar las alertas sísmicas en el celular y recibir avisos antes de un fuerte terremoto

En medio de la emergencia que atraviesa Venezuela tras ser sacudida por dos fuertes terremotos que dejaron daños materiales, víctimas mortales y decenas de heridos, vuelve a cobrar relevancia la importancia de contar con herramientas que permitan reaccionar a tiempo ante este tipo de fenómenos naturales.

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El primer sismo, de magnitud 7.2, se registró hacia las 6:00 de la tarde (hora de Caracas) y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Menos de un minuto después ocurrió un segundo movimiento telúrico, aún más potente, de magnitud 7.5.

Ante eventos de esta magnitud, expertos destacan la importancia de aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para mantenerse informado y actuar con rapidez. Recibir una alerta temprana puede marcar la diferencia al momento de tomar medidas de prevención y proteger la vida propia y la de los seres queridos.

Una de estas es Android Earthquake Alerts System, el sistema de alertas sísmicas desarrollado por Google para dispositivos Android, que puede activarse de manera sencilla desde el teléfono móvil.

El sismo se registró durante la tarde del miércoles 24 de junio. Foto: Getty Images

Según explica la compañía, esta tecnología permite detectar terremotos y advertir a los usuarios antes de que comiencen los temblores. En estados de Estados Unidos como California, Washington y Oregón, el sistema se apoya en la red de sensores ShakeAlert para identificar la actividad sísmica y emitir notificaciones.

En otras regiones del mundo, utiliza los acelerómetros incorporados en más de 2.000 millones de teléfonos Android. Estos sensores funcionan como pequeños sismómetros capaces de detectar vibraciones y enviar información a los servidores de Google. Al analizar los datos recopilados desde múltiples dispositivos, el sistema puede determinar si se está produciendo un terremoto y enviar alertas a las personas ubicadas en las zonas potencialmente afectadas.

Además de las notificaciones automáticas, los usuarios también pueden consultar información sobre movimientos sísmicos a través del buscador de Google. Para ello, basta con escribir “Terremoto cerca de mí”, lo que permitirá acceder a datos relacionados con la actividad sísmica de la zona.

Google ofrece alertas de terremotos para usuarios Android. Foto: Google

Android cuenta con dos tipos de alertas para terremotos de magnitud 4.5 o superior. La primera es una notificación informativa para sismos leves o moderados. La segunda es una alerta de acción, diseñada para movimientos más fuertes, que activa un sonido de alta intensidad y enciende la pantalla del dispositivo para captar la atención del ciudadano de inmediato.

Al abrir cualquiera de estas alertas, las personas pueden acceder a recomendaciones de seguridad y a un mapa con una estimación preliminar de la ubicación y magnitud del sismo.

Para activar esta función, los usuarios deben ingresar a Configuración, seleccionar Seguridad y emergencia y habilitar la opción “Alertas de terremotos”. En algunos dispositivos, la ruta puede variar y encontrarse en Ubicación > Avanzada > Alertas de terremotos. Una vez activada, el teléfono recibirá notificaciones automáticas cuando se detecte actividad sísmica relevante cerca de la ubicación establecida.