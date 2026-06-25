OpenAI transforma GPT-5.5 Instant: ahora entiende mejor las preguntas y cambia sus respuestas según el contexto

OpenAI anunció una nueva actualización de GPT-5.5 Instant, su modelo predeterminado en ChatGPT, con mejoras enfocadas en ofrecer respuestas más precisas, coherentes y útiles. La compañía aseguró que el sistema ahora comprende mejor la intención de los usuarios, sigue instrucciones complejas con mayor eficacia y mantiene el contexto durante conversaciones prolongadas.

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GPT-5.5 Instant es el modelo que actualmente utilizan por defecto los usuarios de ChatGPT. Su funcionamiento le permite adaptarse a las consultas y responder de forma más personalizada gracias al contexto obtenido de conversaciones previas, archivos y correos electrónicos, siempre que el usuario haya autorizado dicho acceso.

Cuando fue presentado, OpenAI destacó que el modelo estaba diseñado para generar respuestas más directas y concisas, reduciendo la tendencia a extenderse innecesariamente y minimizando las llamadas “alucinaciones”, es decir, respuestas incorrectas o inventadas.

Con esta nueva actualización, la empresa busca mejorar aún más la calidad de las interacciones, especialmente en tareas relacionadas con la toma de decisiones, la búsqueda de recomendaciones, la planificación y la evaluación de opciones de compra.

Las respuestas serán más completas y tendrán en cuenta un mayor número de restricciones planteadas por el usuario. Foto: NurPhoto via Getty Images

Según explicó OpenAI en una publicación de soporte, GPT-5.5 Instant ahora es capaz de identificar con mayor claridad el objetivo detrás de las preguntas de los usuarios, al tiempo que conserva mejor el contexto a lo largo de múltiples intercambios dentro de una misma conversación.

La compañía también indicó que el modelo ha mejorado su capacidad para seguir instrucciones complejas. Esto significa que, cuando una solicitud incluye varias condiciones o requisitos, será más probable que la respuesta tenga en cuenta todos los elementos planteados y explique de manera clara por qué una recomendación resulta adecuada.

Además, el sistema podrá adaptarse con mayor facilidad a los cambios que surjan durante la conversación. Si el usuario añade nuevas condiciones, aclara detalles o cuestiona una respuesta previa, GPT-5.5 Instant ajustará sus recomendaciones de forma más efectiva en lugar de mantener el mismo enfoque inicial.

GPT-5.5 Instant puede mantener el contexto de las conversaciones durante más tiempo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro de los avances anunciados está relacionado con las consultas sobre compras y negocios locales. OpenAI señaló que el modelo aprovechará mejor la información de ubicación para mostrar opciones cercanas más relevantes. Asimismo, presentará recomendaciones de productos, imágenes e información complementaria de una forma más organizada y coherente.

La actualización ya comenzó a implementarse para todos los usuarios. De acuerdo con OpenAI, estas mejoras buscan convertir a GPT-5.5 Instant en un modelo menos rígido, más creativo y capaz de ofrecer respuestas mejor adaptadas a las necesidades de cada persona.

*Con información de Europa Press