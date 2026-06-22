Apple prepara una revolución tecnológica: estos son los dispositivos que lanzaría en los próximos años

Apple ya tiene definida su hoja de ruta para los próximos años, en la que volverá a apostar con fuerza por el diseño. El plan incluye una ambiciosa agenda de dispositivos encabezada por el iPhone plegable, unas gafas con inteligencia artificial (IA) al estilo de las Ray-Ban de Meta y unos nuevos AirPods con cámara.

El periodista de Bloomberg Mark Gurman, en su boletín Power On, además de analizar el principal desafío del posible futuro CEO de Apple, John Ternus —quien tendría la tarea de devolver protagonismo al área de diseño de la compañía—, detalla una estrategia de productos que ampliará el portafolio de la empresa con nuevos dispositivos para el hogar, así como gafas de realidad aumentada con IA.

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Según Gurman, Ternus deberá recuperar el liderazgo del diseño industrial de Apple tras la salida de Jony Ive en 2019, hecho que provocó que este departamento perdiera presencia directa en la mesa ejecutiva con el nombramiento de su sucesora, Evans Hankey. En este contexto, el perfil de Ternus encajaría con este reto, ya que proviene del área de ingeniería de hardware, aunque necesitaría incorporar a un líder de diseño de primer nivel, según el periodista en su newsletter.

“El próximo CEO sabe que se necesita una importante reestructuración en el diseño y se está preparando para dejar su firma en el equipo”, afirma Gurman. Además, señala que el hecho de que Ternus haya pasado una cantidad considerable de tiempo el último año con el grupo de diseño industrial contrasta con la participación más limitada de Tim Cook en esta área.

El iPhone, principal producto de Apple, apenas ha experimentado cambios significativos en su diseño en los últimos años. Algo similar ha ocurrido con otras líneas como el Apple Watch, los AirPods y los Mac, que han mantenido una estética bastante constante durante casi una década, con excepciones como el Apple Watch Ultra o los MacBook más recientes.

Se esperan nuevos modelos de iPhone, Apple Watch, iPad y Mac en los próximos años. Foto: Getty Images

Para la transformación del diseño industrial de la próxima generación de dispositivos, Gurman sostiene que el gran desafío de Apple será precisamente la incorporación de una figura que lidere este proceso.

En cuanto a la hoja de ruta, la compañía prevé el lanzamiento de nuevos iPhone, AirPods, gafas con IA, iPad, Mac y otros dispositivos, configurando uno de los catálogos más amplios y ambiciosos de su historia, con productos ya planificados para este año, 2027 y los siguientes.

El punto de partida sería el debut de los iPhone 18 Pro y Pro Max, junto con el iPhone plegable —al que Gurman denomina como iPhone Ultra—, previsto para septiembre. Estos lanzamientos se complementarían con el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4.

Por su parte, Apple Intelligence impulsará el nuevo iPad de gama de entrada gracias a un chip actualizado, mientras que también se esperan nuevos Mac. Asimismo, según Gurman, existe la posibilidad de que un hub para el hogar inteligente llegue en 2026, acompañado de un iPad mini con pantalla OLED.

Apple prepara una profunda renovación de su estrategia de diseño para los próximos años. Foto: Getty Images

Apple también planea lanzar nuevas versiones del Apple TV y del HomePod mini con integración de Apple Intelligence este mismo año. Sin embargo, el gran hito llegará el año próximo, cuando se celebre el vigésimo aniversario del iPhone, con el posible lanzamiento de los denominados iPhone 20 Pro y Pro Max, junto con la segunda generación del dispositivo plegable.

En 2027, tras la llegada de una segunda generación del iPhone Air con mejoras en la batería, Apple prepara el lanzamiento de nuevos AirPods con cámara para potenciar la IA de Siri, así como sus primeras gafas inteligentes.

Gurman cierra esta hoja de ruta señalando que, hacia finales de 2027 o 2028, uno de los grandes lanzamientos de la compañía será un robot de sobremesa, una versión mejorada de su pantalla para el hogar inteligente equipada con un brazo robótico. De cara al futuro más lejano, Apple continúa trabajando en una nueva versión de Apple Vision.

*Con información de Europa Press.