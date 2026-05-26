¿Cuánto vale un iPhone 17 Pro Max en Colombia? Estos son los precios del dispositivo de Apple en 2026

Apple se ha consolidado como uno de los gigantes tecnológicos más importantes del mundo gracias a su capacidad de innovar, transformar industrias y desarrollar productos que cambiaron la manera en que las personas se comunican, trabajan y consumen contenido digital.

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La compañía se caracteriza por ofrecer un amplio catálogo de dispositivos, entre los que el iPhone se ha convertido en uno de sus productos insignia. Estos equipos combinan diseño, funcionalidad y facilidad de uso. Además, su software es reconocido por ser rápido, intuitivo y seguro, lo que permite una experiencia fluida para millones de usuarios en todo el mundo.

Con el paso del tiempo y la llegada de nuevas tendencias, Apple ha evolucionado sus dispositivos para ofrecerlos en diferentes tamaños, colores y configuraciones. Esto responde a las necesidades de los usuarios, quienes buscan mantenerse siempre conectados y contar con equipos que se adapten a sus exigencias diarias. Incluso, la inteligencia artificial se ha ido integrando poco a poco en sus nuevas funciones.

En ese contexto, una de las novedades más recientes de la marca es el iPhone 17, presentado oficialmente en septiembre de 2025 y que generó gran expectativa en distintos países. Cada año, Apple acostumbra revelar sus principales innovaciones durante la WWDC, un evento tradicional de la compañía que para este año se realizará en junio.

En Colombia existe gran interés por adquirir los nuevos modelos de iPhone, especialmente el iPhone 17 Pro y Pro Max. Foto: Getty Images

Sin embargo, muchas personas en Colombia están interesadas en adquirir estos dispositivos y aún no tienen claridad sobre sus precios. En la página oficial de Mac Center aparecen de la siguiente manera:

iPhone 17 Pro Max: desde $6.999.000, disponible en colores como Cosmic Orange, azul intenso y plata.

desde $6.999.000, disponible en colores como Cosmic Orange, azul intenso y plata. iPhone 17 Pro: desde $6.449.000.

Es importante tener en cuenta que la principal diferencia entre ambos modelos está en el tamaño de la pantalla, la autonomía de la batería y algunas funciones exclusivas de cámara presentes en el Pro Max.

Asimismo, al momento de comprar un nuevo dispositivo, especialmente de forma online, es fundamental hacerlo a través de sitios oficiales o plataformas confiables. En muchos casos, los delincuentes aprovechan la emoción de los usuarios para crear páginas falsas y así robar dinero o información personal.

Al comprar dispositivos online es importante acudir únicamente a sitios oficiales o plataformas confiables para evitar estafas. Foto: Getty Images

Por eso, conviene revisar las calificaciones, los comentarios de otros compradores y el tiempo que lleva activa la cuenta o la tienda virtual. Además, un precio demasiado bajo frente al valor habitual del mercado suele ser una señal de alerta.

También se recomienda evitar transferencias anticipadas a desconocidos y desconfiar de vendedores que presionan para recibir el dinero rápidamente. Guardar conversaciones, comprobantes y capturas de pantalla puede ser útil en caso de presentarse algún inconveniente.