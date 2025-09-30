Tres ajustes que debería realizar en la configuración del iPhone 17 al estrenarlo para optimizar su rendimiento

La llegada de un nuevo celular al mercado siempre genera gran expectativa entre los usuarios, quienes buscan estar al día con las últimas tendencias tecnológicas para mejorar su estilo de vida en aspectos como la comunicación, el entretenimiento y la accesibilidad. Tal es el caso de Apple, que recientemente presentó lo que considera el inicio de una nueva era de teléfonos.

El iPhone 17 fue lanzado oficialmente el pasado 15 de septiembre, acompañado de otras novedades preparadas por la compañía para su comunidad. El anuncio despertó gran entusiasmo, al punto de que muchos usuarios no dudaron en acercarse a las tiendas para conocer de primera mano sus características y funciones.

Al comprar un celular, se deben hacer ciertas configuraciones para aprovechar al máximo su funcionamiento. | Foto: Getty Images

Entre las mejoras más evidentes destacan la cámara, el diseño renovado, nuevos colores y una interfaz más pulida. Sin embargo, a medida que los usuarios exploran el dispositivo, descubren herramientas y opciones adicionales que los sorprenden. Más allá de las innovaciones, es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones al momento de estrenar un celular, con el fin de protegerlo y alargar su vida útil.

Según el portal especializado Applesfera, lo primero es evitar cargar el dispositivo de inmediato, salvo que sea estrictamente necesario, por ejemplo, si llega con muy poca batería. Lo ideal es dejar que se descargue por completo y luego realizar una carga hasta el 100 %, lo que permite calibrar la batería desde el primer uso.

Otro ajuste recomendado es activar el modo de consumo adaptativo, una de las novedades de iOS 26. Esta función utiliza inteligencia artificial para gestionar el gasto energético y optimizar la autonomía del equipo, prolongando así la vida de la batería.

Para activarlo, debe ir a ‘Configuración’ > ‘Batería’ > ‘Modo de consumo’. En algunos dispositivos puede estar habilitado por defecto, pero en otros será necesario hacerlo de manera manual.

Los usuarios pueden explorar la cámara para encontrar nuevas funciones. | Foto: Getty Images

El iPhone 17 también ofrece nuevas opciones de personalización de la interfaz. Ahora es posible ajustar íconos y diseños según las preferencias del usuario, comenzando con la pantalla de bloqueo, donde se pueden elegir distintos fondos y modificar el estilo de la hora, el tamaño y el color de las fuentes.

Asimismo, los accesos directos de la linterna o la cámara en la pantalla de bloqueo pueden eliminarse o reemplazarse por otros, según la conveniencia de cada persona.