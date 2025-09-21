Suscribirse

Con estos sencillos pasos y sin complicaciones, podrá calibrar la batería de su celular para que la carga dure más tiempo

Aunque las baterías modernas están diseñadas para durar más tiempo y resistir múltiples ciclos de carga, la calibración sigue siendo un paso importante.

Redacción Tecnología
21 de septiembre de 2025, 6:25 p. m.
Calibrar la batería es una medida sencilla pero efectiva.
Una de las mayores preocupaciones de los usuarios actualmente es la duración de la batería del celular, ya que de este factor dependen muchas de las actividades y tareas de su vida diaria. La falta de energía puede convertirse en un problema, especialmente cuando no hay una toma de corriente cercana para recargar el dispositivo.

Las baterías modernas están diseñadas con alta tecnología para satisfacer las necesidades de los usuarios y suelen tener una vida útil de varios años. Sin embargo, malos hábitos pueden reducir su capacidad antes de tiempo. Evitar usar el móvil mientras se carga, no dejarlo conectado toda la noche y no emplear accesorios no certificados son medidas básicas para mantener la batería en buen estado.

La batería del celular se puede desgastar con el paso del tiempo.
Existen además otras opciones para mejorar su rendimiento, siendo la calibración de la batería una de ellas. Este proceso consiste en ajustar la lectura del medidor de carga, de manera que el porcentaje que aparece en la pantalla refleje de manera precisa la energía real del dispositivo.

Esto es especialmente importante porque, con el tiempo, el software puede perder precisión, provocando que el teléfono se apague, aunque indique que todavía queda carga.

Los pasos generales para calibrar la batería son los siguientes, aunque pueden variar según el modelo de dispositivo:

  1. Usar el celular hasta que se apague por completo debido a la falta de batería.
  2. Si el teléfono se apaga antes de llegar al 0%, encenderlo nuevamente y dejar que se agote completamente.
  3. Con el dispositivo apagado, conectarlo al cargador y dejar que alcance el 100% sin interrupciones ni encenderlo durante la carga.
  4. Una vez que la batería esté completa, dejarlo conectado al menos una hora más, sin importar el porcentaje que indique.
  5. Encender el dispositivo y verificar que marque el 100% de batería.
La batería es un componente vital para el funcionamiento del celular.
Después de calibrar, es recomendable usar el equipo normalmente hasta que la batería baje al 10-20% y luego cargarla al máximo nuevamente.

Es importante revisar periódicamente el estado de la batería para asegurarse de que funcione correctamente y evitar daños que puedan afectar el rendimiento general del dispositivo.

La falta de calibración también puede influir en el rendimiento del teléfono, ya que los sistemas operativos modernos ajustan automáticamente el consumo de energía según el nivel de batería percibido. Si esta información es incorrecta, el aparato podría limitar funciones innecesariamente o activar modos de ahorro de energía prematuramente.

