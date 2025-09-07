Suscribirse

Tecnología

Técnicos revelaron el botón que permite que la batería del celular cargue hasta un 25% más rápido

Un ajuste casi olvidado en el celular se ha convertido en la clave para acelerar la carga de la batería, según revelaron especialistas.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

7 de septiembre de 2025, 8:14 p. m.
Especialistas aseguran que suspender las conexiones inalámbricas mediante un botón conocido ayuda a que toda la energía se concentre en la batería del celular.
El secreto para cargar la batería con mayor rapidez está en una herramienta básica del celular que la mayoría de usuarios rara vez utiliza. | Foto: Getty Images

A todos les ha sucedido que en algún momento clave necesitan salir del hogar o del trabajo de afán y la batería del celular preciso está descargada.

Para darle fin a esta anécdota, técnicos han compartido un truco tan fácil, pero a la vez tan poco usado y que incluso se olvida.

El botón que está a la vista y ayuda a la carga del celular

El secreto está en una de las funciones al alcance de cualquier teléfono celular y que solo se usa cuando se sube a un avión. Es, precisamente, el botón del modo avión.

Esta función está diseñada principalmente para cumplir las normas aeronáuticas.

El modo avión del celular puede salvar vidas
Técnicos dieron a conocer que un simple botón presente en todos los celulares puede reducir el tiempo de carga hasta en un 25%. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Al activar esta opción antes de conectar su celular al cargador, el dispositivo suspende automáticamente todas las conexiones inalámbricas, entre las cuales se encuentran la red celular, wifi y bluetooth.

Esta desconexión temporal permite que toda la energía recibida sea destinada exclusivamente a la batería, pues elimina el consumo de otras funciones que normalmente ocurren durante la carga convencional.

Cómo activar el modo avión en el celular:

El modo avión cambia dependiendo del modelo del celular; sin embargo, el método rápido es:

  • En Android: Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y presione el botón del avión.
  • En iPhone: Acceda a Configuración → Modo Avión o, como en Android, deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha y presione el ícono del avión.
  • Método rápido: Mantenga presionado el botón de encendido y seleccione “Modo avión” en el menú que aparece.
Contexto: Esta configuración hace que la batería de su celular dure menos: casi todos los teléfonos la tienen activada

Qué tan efectivo es el modo avión

La explicación es más simple de lo que parece: cuando se mantiene el celular conectado, el sistema operativo sigue ejecutando aplicaciones en segundo plano como actualización de apps, sincronización de correos, notificaciones y mantener activas las conexiones de red. Es así como estas actividades consumen energía de forma constante.

Un cable conectado en un lugar equivocado puede ser letal para la privacidad.
Un botón que suele pasar desapercibido en los celulares es capaz de optimizar la carga de la batería en menos tiempo. | Foto: Getty Images

Al desactivar temporalmente estas funciones a través del modo avión, el celular reduce el estrés generado y puede optimizar aproximadamente el 25 % de ese gasto, de acuerdo con los expertos de YUP Charge.

“Cargar el móvil con el Modo Avión activado puede reducir el tiempo de carga hasta en un 25 %. Esto se debe a que el dispositivo no está gastando energía en mantener conexiones activas”, confirma el portal especializado.

