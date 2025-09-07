Esta configuración hace que la batería de su celular dure menos: casi todos los teléfonos la tienen activada

Siempre hay herramientas que se escapan y pueden estar haciendo que la duración de la batería en los teléfonos celulares se agoten rápido, desde mantener el brillo alto, como también el uso de las aplicaciones que quedan en segundo plano, pero, hay una configuración que en la mayoría de los celulares viene activada predeterminadamente y descarga más rápido el celular.

La función ‘Buscar dispositivos cercanos’ en el celular

La conectividad de los teléfonos es una función que ocupa batería debido a que poder conectarse a redes inalámbricas es siempre un esfuerzo, pero ahora imagine a su celular estar buscando 24/7 nuevas redes para poder establecer una conexión, sin duda es algo que ocupa funciones y principalmente conectividad en segundo plano.

De seguro en algún momento escuchó de esta función, la cual se llama ‘Buscar dispositivos cercanos’ y lo que sucede es que no es nueva, pero se utiliza principalmente en ocasiones cuando se necesita emparejar el celular con otro dispositivo como Smart TV, bocinas u otros aparatos eléctricos que se conectan a través de Bluetooth.

¿Cómo hacer para que el celular no este siempre buscando nuevos dispositivos?

Es sencillo y no necesita descargar absolutamente nada, pero por otra parte, es importante antes de comenzar tener en cuenta que no en todos los celulares se configura igual, pero si es a través de la opción de conectividad o conexiones.

En su celular, ingrese a configuraciones

Posteriormente encuentre la parte de ‘conexión y compartir’

Una vez allí localice la opción de ‘Dispositivos cercanos’

Usualmente esta opción esta habilitada, es decir, el botón esta en color azul y de ser así únicamente deberá desactivarla y listo.

Casi todos los teléfonos mantienen activa la opción “Buscar dispositivos cercanos”, lo que impacta en el rendimiento de la batería. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Desactivar esta opción no quiere decir que no puede volver a establecer una conexión con dispositivos que su celular no tenga guardados en la memoria, para ello, lo único que debe hacer es dejar presionado el botón de bluetooth que suele estar en la parte superior al abrir el panel de notificaciones, con ello se abrirá una nueva opción la cual permite ir a la configuración y así establecer nuevas conexiones.

Más opciones para optimizar el consumo de batería

Además de configurar la opción de búsqueda de nuevos dispositivos, también existen otros métodos para ahorrar batería en el celular, de los cuales están: